Что изменилось в Москве за 8 лет

СЕГОДНЯ 01:00 2018-10-24T19:52:04+03:00

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Со дня первого вступления в должность мэра Москвы Сергея Собянина прошло восемь лет. Напомним, 21 октября 2010 года он впервые принял присягу главы города.

«В 2013 и 2018 годах москвичи дважды избрали меня мэром прямым голосованием, - написал Сергей Собянин на своем сайте (www.sobyanin.ru). - Перечитывая свое первое программное выступление в Мосгордуме и вспоминая первые впечатления от работы на посту мэра, считаю, что выбор приоритетов развития города был сделан правильно. Темпы преобразований, проведенных за эти годы, пожалуй, были максимальными с учетом сложности и громадности задач. Но при этом очевидно, что по многим направлениям мы находимся в середине пути».

За последние восемь лет в основных областях столичной жизни произошли масштабные изменения (см. графику). «За каждой цифрой стоит огромный труд миллионов москвичей и повседневная, сложная, порой чрезвычайно конфликтная работа большой команды, - отметил Сергей Собянин. - Если кто-то считает, что такого рода изменения происходят сами по себе, то это не так. С горки легко скатиться, а чтобы взбираться на гору, необходимо беспрерывное напряжение на грани возможного». Чего же в итоге удалось добиться Собянину и его команде?

Москвичи стали жить дольше

Улучшения в здравоохранении заметны во всем - от строительства новых больниц и ремонта поликлиник до серьезного роста зарплаты медработников. В 2010 году средняя продолжительность жизни москвичей составляла 74,2 года, в 2017 году - уже 77,9 года.

Благодаря изменениям в работе «Скорой» в инфарктной и инсультной сети столичная медицина добилась серьезных успехов в лечении инфарктов и инсультов. Смертность от этих заболеваний существенно сократилась. За восемь лет врачи столичных больниц стали проводить больше высокотехнологических исследований и операций. Медицинскую помощь получить теперь еще проще, поскольку запись к специалистам стала в разы доступнее, появились электронные рецепты, значительно уменьшились очереди на высокотехнологические исследования. Лучшие больницы и поликлиники получают гранты правительства Москвы. А лучшие медики удостаиваются звания «Московский врач».

В школу - за победами

Успехи модернизации образовательной сферы закономерно приводят к успехам и победам конкретного ученика. В прошлом году на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников московские ученики завоевали 906 дипломов. В сентябре этого года москвичи взяли «золото» и «серебро» на Международной олимпиаде по информатике. А в октябре на Международной астрономической олимпиаде завоевали четыре медали.

Также нельзя не отметить высоких темпов строительства детсадов и школ, увеличение числа мест в детсадах, рост зарплат учителей, профессиональное образование школьников, развитие «Московской электронной школы». Одним из результатов стало увеличение количества выпускников 11-х классов, набравших в сумме 220 баллов и более на трех экзаменах ЕГЭ, - с 7,2 тыс. (2010 г.) до 21,4 тыс. (2018 г.).

На обновленные улицы и в парки потянулись жители и туристы

Еще один очевидный приоритет Сергея Собянина - благоустройство и создание качественной городской среды. «Благодаря огромной работе последних лет исторический центр Москвы выглядит вполне достойно, - отметил мэр. - Благоустроенные улицы стали новой визитной карточкой столицы. Этим летом они выдержали самое серьезное из возможных испытаний - испытание чемпионатом мира по футболу, на который приехали миллионы гостей со всех стран мира».

В столице продолжается создание новых парков и реконструкция уже существующих, благоустройство набережных. Вслед за программой «Моя улица» стартует новая программа «Мой район», с помощью которой улучшится инфраструктура во всех районах Москвы. Москвичей и туристов привлекают ярмарки и фестивали в комфортных общественных зонах столицы. А новый парк «Зарядье» по версии американского журнала Time вошел в топ-100 лучших мест мира. За прошедший год в парке побывали 11,3 миллиона человек из России и разных стран.

Цифры и фактыФото: Дмитрий ПОЛУХИН

Из хрущевок - в комфортные квартиры

В жилищном строительстве главным событием за этот год стала глобальная программа реновации и переселения москвичей из морально устаревшего жилья в комфортные дома, построенные по последнему слову науки. В процессе переезда находятся свыше тысячи семей.

«Уже сегодня на разных стадиях строительства, разработки проектной и градостроительной документации находятся порядка 240 стартовых домов в большинстве районов Москвы, - отметил Сергей Собянин. - Заселение этих домов позволит запустить волновое переселение».

При этом продолжается капремонт в тех домах, в которых запланировано обновление по региональной программе ремонта. Более того, городские власти не забыли и о намеченных к сносу пятиэтажках, которые до сноса будут поддерживать в нормальном состоянии.

Льготы и компенсации выросли

С самого начала работы Сергей Собянин четко обозначил приоритеты своей деятельности и за весь срок руководства городом их не менял. Развитие и модернизация затронули главные сферы городской жизни. В социалке льготы и компенсации не только сохранены, но и к тому же многие из них в этом году выросли вдвое. Для пожилых горожан появилась новая льгота - бесплатный проезд в электричках. А для тех москвичей, кого затронет повышение пенсионного возраста, гарантирована городская поддержка. Экспериментальный еще в начале этого года проект «Московское долголетие» уже принял более 140 тысяч участников и стал постоянной программой.

От «Нашего города» до «Активного гражданина»

Москва постоянно развивает каналы коммуникации жителей и властей города, тех, кто принимает решения и устраняет проблемы. Для этого работают сайты обратной связи - «Наш город» (gorod.mos.ru), куда ежедневно поступает более 25 тысяч обращений, и «Активный гражданин» (ag.mos.ru), на котором уже состоялось около 3 тысяч голосований по важным городским вопросам. А через сайт мэра Москвы mos.ru жители могут сделать почти все, что необходимо в повседневной жизни. Такую же помощь оказывают москвичам и центры «Мои документы». Благодаря новому стандарту работы чиновников с гражданами госуслуги теперь стали удобными, комфортными, вежливыми и без очередей.

«Мы опираемся сегодня на солидные заделы, созданные в прошлые годы, - сказал Сергей Собянин. - У нас за плечами большой опыт уже решенных задач. Поэтому уверен, что в ближайшие пять лет мы сможем сделать для развития города и улучшения жизни москвичей не меньше, а больше, чем за прошлые годы».

На дорогах исчезают пробки

Водители и пешеходы каждый год замечают очередной скачок в транспортном развитии мегаполиса. Для пассажиров общественного транспорта запустили электробусы, выделенные линии, современные станции метро и дороги. С 2011 по 2018 год уже открылись и планируются к запуску 81 новая станция метро и МЦК. Это 157 дополнительных километров линий. Как альтернатива личному автомобилю созданы и продолжают расширяться сети каршеринга, велопроката, электросамокатов, а также совершенствуется работа такси.

Дорожная ситуация в городе улучшилась. Средняя скорость движения на улицах столицы выросла на 16 процентов - с 45 километров в час в 2010 году до 52 километров в час в 2017 году.