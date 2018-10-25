Московский метрополитен: Мы запросим информацию о случившемся в римском метро

СЕГОДНЯ 08:56 2018-10-25T09:26:03+03:00

После трагедии в Риме в столичной подземке рассказали о прочности ступеней [видео]

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После трагического случая в римском метро, где пострадали 30 фанатов московского футбольного клуба ЦСКА, осталось много вопросов. До конца непонятно, что стало причиной ускорения движения эскалатора, которое привело к падению и травмам россиян. Для безопасности пассажиров Московский метрополитен узнает достоверную информацию о случившемся в римском метро.

- Московский метрополитен не располагает достоверной информацией о случившемся в римском метро, но обязательно запросит эту информацию по линии международного сотрудничества и детально ее проанализирует, - рассказали "Комсомольской правде" в Московском метрополитене.

Римские СМИ сразу же обвинили в поломке эскалатора российских фанатов, якобы они прыгали. Хотя сами пострадавшие говорят, что не раскачивали эскалатор, но при этом стояли на одной ступени по несколько человек. А как с прочностью механизмов в столичном метро?

- Прочность механизмов и ступеней превышает прочность некоторых деталей, используемых в авиации, а одна ступень может выдерживать вес до 320 килограммов, - сказали в Московском метрополитене.

При этом по словам специалистов, нужно, чтобы пассажиры соблюдали несложные и всем понятные правила поведения на эскалаторах для их безопасной работы. То есть приседать, прыгать, танцевать на эскалаторе нельзя.

В столичной подземке напомнили, что безопасность пассажиров – приоритет, поэтому за работой каждого механизма в метро следят не только профессиональные работники, но еще и автоматика. В эскалаторной службе Московского метрополитена работает более 2 тысяч специалистов.

- Все эскалаторы оснащены системой диагностики и автоматической остановки при подозрении на нештатную ситуацию. Самое главное условие нормальной работы механизмов в столичном метро – тщательный ежедневный осмотр и своевременный ремонт, который мы проводим на постоянной основе, - рассказали в Московском метрополитене.

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