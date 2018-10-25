2018-10-25T19:17:39+03:00
Общество

Три года «большой четвёрки»

Оценим как это повлияло на рынок мобильной связи
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Три года назад произошло знаковое событие, которое в корне изменило телекоммуникационный рынок столицы и России в целом. «Большая тройка» мобильных операторов пополнилась новым игроком, который ворвался в эту лигу с большими планами. Этому факту предшествовали полтора года активной стройки необходимой инфраструктуры, подготовки точек продаж, команды, которая смогла воплотить призрачные планы в сегодняшнюю реальность.

Спустя три года можно оценить те изменения, которые произошли благодаря появлению альтернативный оператор мобильной связи Tele2 и его появление в ключевом российском регионе. Операторам «большой тройки» жилось вполне спокойно и предсказуемо в Москве. Рынок уже был насыщен SIM-картами, абоненты были привязаны к одному из операторов и крайне нехотя совершали переходы. Появление Tele2 случилось очень неожиданно для конкурентов, они не могли предположить, что менее полутора лет будет достаточно новичку для построения сети, особенно в условиях такой плотной городской застройки.

Tele2 пришел в Москву с существенным ценовым отрывом от конкурентов, это способствовало интенсивному росту абонентской базы. Люди проверяли качество и скорость мобильного интернета, рассказывая друзьям и знакомым каково это, стать одним из первых абонентов нового столичного оператора еще и сэкономив при этом. Позже все больше пользователей оставляли своих зажиточных операторов и доверяли номера новичку. По словам представителей компании, сегодня более 20% столичной абонентской базы перешли в сеть Tele2 со своим номером.

Компания оказала влияние и на ценовую политику конкурентов. Как комментировал телеканалу 360 заместитель руководителя ДИТ Москвы Александр Горбатько: «Существенное снижение цен и повышение качества связи за последние два года связано в том числе с выходом Tele2 на рынок российской столицы».

Сарафанное радио и ценовое преимущество позволили Tele2 добиться первых успехов. Но это было только начало длительного противостояния. Поначалу конкуренты не верили в успех альтернативного оператора, но в последствии даже топменеджеры отмечали, что Tele2 стал полноценным четвертым игроком. Так, вице-президент по корпоративной стратегии и развитию бизнеса «ВымпелКома» Александр Поповский рассказал РБК: «Tele2 оказалась намного устойчивее, чем казалось, и теперь можно уверенно говорить, что российский мобильный рынок стал рынком четырех федеральных операторов».

На протяжении этих лет менялись и тарифы операторов, но неизменно Tele2 оставался лидером, как в цене, так и в соотношении цена/качество. Оператор предлагал абонентам уникальные для российского рынка опции: обмен минут на Гб, перенос неизрасходованных остатков, тарифный конструктор. Все это впоследствии копировали конкуренты, что говорит о востребованности этих услуг.

Таким образом, за три года молодой оператор завоевал порядка 10% столичного рынка, обеспечил покрытие 98% населения Москвы и области. Компания очень обдуманно подходит к технической части своей работы. Как рассказали в компании, перед тем, как начать строительство базовой станции, оператор сперва оценивает ее востребованность именно в этом месте, анализируя «большие данные». Так, например, теперь связь оператора доступна даже в поездках на метро. Tele2 обеспечил 100%-е покрытие всех станций столичной подземки.

Big Data (т.е. «большие данные») позволяет также снабжать властей столицы полезной и актуальной статистической информацией, которая позволяет оптимизировать работу городских служб. Так, аналитика Tele2 помогла тысячам москвичей удобнее добираться до работы: оператор оценил трафик людей и расположение остановок общественно транспорта, предложив скорректировать маршрут автобуса.

Сотни тысяч жителей отдаленных районов благодаря Tele2 получили доступ к современным телемедицинским технологиям. С помощью своей сети оператор подключил 250 фельдшерско-акушерских пунктов к единой информационной сети Минздрава МО. Теперь жителям небольших населенных пунктов не обязательно ехать в центральную больницу, чтобы проконсультироваться со специалистом узкого профиля.

Так, на протяжении трех лет Tele2 меняла ландшафт телекоммуникационного рынка столичного региона, меняла в лучшую сторону качество жизни москвичей. Сейчас операторы становятся не только поставщиками сотовых услуг, а полноценными телекоммуникационными провайдерами, способствуя цифровизации многих сфер человеческой жизни. Будем наблюдать, какие нововведения ждут нас в ближайшем будущем, но одно уже точно можно сказать – конкуренция «большой четверки» будет подогревать эти процессы и делать их еще более качественными и востребованными.

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