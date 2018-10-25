Собянин объявил о строительстве нового корпуса НИИ СП им. Склифосовского

СЕГОДНЯ 15:05 2018-10-25T17:38:11+03:00

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В НИИ скорой помощь имени Н.В. Склифосовского 25 октября приехал мэр Москвы Сергей Собянин. Он поздравил коллектив московской клиники с 95-летием, а также пообщался с врачами и пациентами Сосудистого центра НИИ СП. Мэр города пообещал для облегчения работы сотрудников построить лечебно-диагностический корпус.

- Мы знаем, когда случаются катастрофы, людей с тяжелыми травмами везут в первую очередь в Склиф, надеясь, что их жизни будут спасены и здоровье восстановлено. Но далеко не все знают, что Склиф - это многофункциональная клиника, одна из лучших в стране. Сосудистый центр является ключевым в Москве. Вы за эти годы спасли сотни и сотни жизней. И надеюсь, что вы будете одной из лучших клиник в стране и дальше. Для этого мы помогаем с финансированием и обеспечением обородувания, созданием новых операционных, - сказал мэр города. - А также было принято решение о строительстве нового лечебно-диагностический корпуса.

По словам мэра, это будет новое приемное отделение. Корпус позволит увеличить возможности по экстренной помощи пациентам почти в два раза. Уже известно, что планируется строительство 6-этажного здания площадью 12 тысяч кв.метров. В нем будут расположены приемная экстренного поступления с противошоковым залом, блок лучевой диагностики, лаборатория, блок на шесть операционных, а на крыше будет создана вертолетная площадка.

- С учетом резерва на случай возникновения чрезвычайных ситуаций новый корпус сможет принимать до 260 пациентов в сутки, - уточнили в мэрии Москвы.

Склиф в статусе главного стационара скорой помощи Москвы работает уже 95 лет. Ежегодно здесь получают медицинскую помощь около 67 тысяч пациентов, из них 37 тысяч госпитализируют в стационар. Проводится более 20 тысяч операций.

Сегодня НИИ СП им. Склифосовского активно участвует в ключевых проектах модернизации столичного здравоохранения. Капитальный ремонт прошел в операционном блоке на 9 залов. Лечебные отделения института оснащены самым современным оборудованием, большая часть которого была закуплена в последние 7 лет. В частности, в стационар было поставлено 3 компьютерных томографа, 2 ангиографа, 2 магнитно-резонансных томографа, гамма-камера, гамма-нож и другое оборудование.

Также была проведена реорганизация приемного отделения. И теперь пациенты не сидят в очередях у кабинетов, врачи сами приходят к пациентам, которые ждут осмотра.

- Сейчас мы делаем удобную компьютерную программу с данными пациентов, чтобы врач за минуту мог понять, какие диагнозы были у пациента до приезда в Склиф, - наглядно показал программу мэру города Илья Тыров, заместитель ди ректора по развитию информационных технологий НИИ СП им. Склифосовского. - И еще одна программа для отделения, где будет удобно собрана информация за год.

- Когда это будет работать в Склифе? - уточнил Сергей Собянин.

- В конце декабря.

Сейчас врачи института добились хороших результатов и лечения инсультов. Также врачи Склифа оказывают специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь по профилям: кардиология, токсикология, хирургия, нейрохирургия, травматология и ортопедия, неврология, комбустиология (ожоги), акушерство и гинекология, анестезиология и реанимация.