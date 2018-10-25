2018-10-25T15:11:45+03:00
Москва

В Москве планируют открыть станцию метро «Давыдково»

Новая платформа станет первой станцией подземки в Можайском районе столицы
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..Фото: Андрей ЗАМАХИН
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Станцию метро «Давыдково» планируют открыть в Москве до конца 2021 года. Она появится на отрезке юго-западного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро между станциями «Можайская» и «Аминьевское шоссе». Как сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев, «Давыдково» станет первой станцией подземки в Можайском районе столицы. Уже началось строительство около пересечения Аминьевского шоссе с Инициативной улицей. Отмечается, что станция улучшит транспортную доступность районов Очаково-Матвеевское, Можайский и Фили-Давыдково.

Напомним, длина Большой кольцевой линии метро составит 70 километров. На БКЛ будет 31 станция. Первый участок кольца от «Петровского парка» до «Делового центра» открыли в феврале этого года. Завершить строительство БКЛ планируется до конца 2023 года.

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