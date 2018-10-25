2018-10-25T17:17:28+03:00
Происшествия

В Подмосковье иномарка протаранила "скорую": погибла женщина, сопровождавшая пациентку

А на виновнике аварии - ни царапинки [видео]
Алена МАРТЫНОВА
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В городском округе Щелково произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля "Хендай" и машины "скорой помощи". Фото прислано очевидцемВ городском округе Щелково произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля "Хендай" и машины "скорой помощи". Фото прислано очевидцем
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Авария произошла в поселке Свердловский Щелковского района. Неотложка с 51-летней пациенткой и сопровождавшей ее родственницей спешила из Монинской больницы в Щелковскую, когда около 15.30 на улице Марченко прямо на пешеходном переходе в нее влетела легковушка.

- В городском округе Щелково произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля "Хендай" и машины "скорой помощи". Один человек погиб, трое получили травмы различной степени тяжести, - сообщили "Комсомольской правде" в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

О причинах ДТП в полиции пока не распространяются. Но по предварительной информации, иномарка вылетела на встречную полосу. От удара неотложка перевернулась и приземлилась на левый бок. Двери при этом раскрылись и носилки с пациенткой выпали прямо на дорогу. 77-летняя родственница погибла на месте. По информации источников "КП", ее звали Ольга Обушева.

Кроме того, пострадали два фельдшера "скорой помощи": женщины 36 и 50 лет. У обеих закрытые черепно-мозговые травмы. Водителя неотложки увезли в больницу с ушибом грудной клетки. Не пострадал только предполагаемый виновник аварии. Сейчас с ним работают следователи.

В Щелково произошло ДТП со скорой .

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