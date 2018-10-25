Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв доложил Дмитрию Медведеву о новых инвестициях в регион и рабочих местах

СЕГОДНЯ 17:40 2018-10-25T17:39:48+03:00

Во время рабочей встречи Дмитрий Медведев и Андрей Воробьёв обсуждали вопросы, связанные с социально-экономическим развитием Подмосковья. Фото: пресс-служба Правительства РФ.

Благодаря благоустройству территорий число приезжающих в Подмосковье туристов за пять лет выросло почти в 2 раза

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Сегодня в Москве премьер-министр России Дмитрий Медведев провел рабочую встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым.

На встрече обсуждались вопросы, связанные с социально-экономическим развитием Подмосковья. Андрей Воробьёв рассказал о результатах работы последних лет по повышению инвестиционной привлекательности региона и крупных проектах в рамках государственно-частного партнерства.

Каждый год растет объем инвестиций, которые привлекаются в Московскую область. В 2017 году прирост составил 105,1%. В 2018-м - уже 114,9%. В текущем году такого результата удалось добиться за счет проектов по модернизации обрабатывающих производств и строительства новых промышленных предприятий.

В промышленности область реализовала 30 инвестпроектов - построено 9 новых предприятий, 21 модернизировано. Это 1600 рабочих мест. Еще около 100 проектов (9 тысяч рабочих мест) находятся в работе.

Также губернатор Московской области отметил, что благодаря комплексной работе за последние пять лет поток туристов, которые приезжают в подмосковные города, удалось увеличить почти вдвое.

«В результате проделанной работы увеличился туристический поток, - сообщает пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области. - В 2013 году он составлял 8 млн. человек, в 2017 году вырос до 14,1 млн. человек. В 2018 году ожидается увеличение турпотока до 15 млн. человек. Этому росту способствовало, прежде всего, увеличение числа объектов туристского показа, благоустройство территорий, строительство новых гостиниц».