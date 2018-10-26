Наше Подмосковье Строго по расписанию и с комфортом

СЕГОДНЯ 01:00 2018-10-25T20:12:43+03:00

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На этой неделе в подмосковном правительстве обсуждали дальнейшее развитие системы общественного транспорта. В последние годы, например, и областной перевозчик «Мострансавто», и частные компании активно закупают новые автобусы.

«В этом году Подмосковье существенно обновило автобусный парк, - написал губернатор Московской области Андрей Воробьёв в Instagram (@andreyvorobiev). - Закупили 2715 новых автомобилей - это почти четверть парка. До конца декабря планируем заменить еще 275 автобусов у частных перевозчиков, а в следующем году - около тысячи. Устаревших машин на маршрутах быть не должно».

На покупку новых автобусов в 2018 году «Мострансавто» и коммерческие компании потратили в общей сложности более 18 миллиардов рублей. Благодаря этому средний возраст выезжающих на городские и междугородние маршруты машин снизился почти вдвое (см. «Конкретно»).

На заседании областного правительства Андрей Воробьёв напомнил две основные задачи, поставленные перед перевозчиками:

- Автобус должен быть безопасным и комфортным. Транспорт должен приходить вовремя.

Чтобы решить эти задачи, по поручению губернатора были установлены новые стандарты качества в работе общественного транспорта (см. «Важно!»). За их нарушение перевозчиков серьезно наказывают - вплоть до лишения лицензии или недопуска к годичным тендерам на перевозку пассажиров.

Результаты отмечают в первую очередь пассажиры. За последний год жалоб на работы общественного транспорта в Подмосковье стало в разы меньше. Например, в 2017-м на портале «Добродел» (dobrodel.mosreg.ru) сообщения о чехарде с расписанием автобусов, плохом состоянии машин и проч. занимали в общем списке самых «популярных» жалоб пятое место. По итогам 8 месяцев 2018 года - уже двенадцатое.

Накануне Дня работников автомобильного и городского пассажирского транспорта (он традиционно отмечается в последнее воскресенье октября) Андрей Воробьёв поздравил сотрудников подмосковных компаний-перевозчиков с их профессиональным праздником.

Губернатор напомнил, что в системе «Мострансавто» сегодня работают более 20 тысяч человек.

- Наверное, самое интенсивное пассажирское сообщение в стране - это в столичном регионе, - сказал Андрей

Воробьёв. - Огромный запрос у жителей на то, чтобы наш транспорт по форме и по содержанию соответствовал всем самым высоким стандартам. Я с большим удовольствием хочу поздравить всех и поблагодарить людей, кто отвечает за это важное направление. За то, что вместе с вами мы смогли обеспечить перемены. За то, что появились новые машины, автобусы. За то, что водители стали более внимательными и вежливыми. Я очень рассчитываю, что эффективность «Мострансавто» благодаря руководящему составу, менеджменту также будет обеспечивать движение вперед.

В 2018 году Московской областью закуплено более 2700 новых автобусов. Фото: Антон ЧЕРНОВ

ВАЖНО!

В этом году в Подмосковье ввели Единый Стандарт по организации пассажирских перевозок. Его основные положения:

1. Сокращен возраст автобусов и микроавтобусов, которые могут работать на маршрутах. Для малого класса транспортных средств (маршрутки) это не более 5 лет, для среднего и большого (автобусы) - не более 7.

2. Ужесточены требования к комфорту и безопасности. Работающий транспорт оборудован системой видеонаблюдения и оповещения пассажиров, климат-контролем, доступом для маломобильных граждан (программа «Доступная среда»), перевозчики следят, чтобы водители не перерабатывали.

3. Выручка перевозчика взята под контроль: в общественном транспорте у пассажира должна быть возможность заплатить за проезд по безналу - картой «Стрелка» или банковской картой.

4. За выходом автобусов (оснащенных спутниковыми навигаторами) на маршруты и соблюдением расписания следит РНИС - Региональная навигационно-информационная система.

КСТАТИ

Работать - по расписанию

Областной Минтранс внимательно следит за тем, чтобы все перевозчики соблюдали расписание. Не секрет, что на многих маршрутах с этим были проблемы. За последний год в этом направлении совершен серьезный прорыв. На текущий момент большинство перевозчиков соблюдают расписание на 75% (план - выйти на 95%). За непередачу данных (отключение навигатора) оштрафованы 35 компаний. За повторные нарушения две компании уже лишили маршрутов.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Губернатор вручил ключи от спецтехники

Коммунальщики Московской области полностью готовы к осенне-зимнему сезону. Вчера губернатор Андрей Воробьёв вручил муниципалитетам ключи от новой спецтехники.

- Мы реализуем большую и очень важную программу по оснащению всех наших территорий дорожной, уборочной техникой. Огромный запрос у жителей на то, чтобы и в летнее время было чисто, и в зимнее можно было свободно идти по тротуарам. Для этого мы должны быть вооружены спецтехникой.

Всего до 20 декабря в муниципалитеты будет передано 239 единиц техники. С 2014 года по губернаторской программе закуплено около 1,3 тыс. машин для коммунальных нужд на сумму 3 млрд. рублей. Парк техники обновлен на 60%.