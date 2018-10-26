Консьерж у дома: Бабушки разводят котиков, а мигранты устраивают ночлежки

СЕГОДНЯ 01:05 2018-10-26T01:00:22+03:00

- А вы к кому, гражданочка? Предъявите лапы, уши и хвост! Фото: Александр КРАСНИК

Наш корреспондент выясняла, что входит в обязанности «дежурных по подъезду» и почему в новостройках им места не будет

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Подъезды столицы оборудованы камерами видеонаблюдения, домофонами, но в некоторых по старинке все еще сидят и консьержи. И если за техническое оборудование нужно платить около 64 рублей в месяц, то за «бабушку у входа» - 200 - 600 рублей в месяц.

Разбираемся, за что платим и можно ли отказаться, а также почему места консьержей стремятся занять мигранты.

МНЕНИЕ ЗА

Это не охранник, а ангел-хранитель

Консьержи в советское время были признаком элиты. До сих пор они заседают в сталинских высотках. И гоняют руферов, стремящихся на крышу ради эффектных фото.

- У нас консьерж - друг семьи, хранитель ключей, посылок, семейных тайн, дневной гуляльщик наших собак, поливальщик наших цветов в дни нашего отсутствия и человек, у которого легче всего стрельнуть куриное яйцо, тысячу рублей или стакан муки для пирога. Незаменимый, в общем, товарищ, - такой сентиментальный портрет нарисовала мне москвичка Татьяна.

Жильцы, обожающие консьержей, даже ангелами-хранителями их называют.

- Там ангел, а не женщина. Ее весь дом любит, - рассказал мне знакомый Денис про Анну Романовну из дома №11 на Трифоновской улице.

- А у нас работает мужчина - Сергей. Не страшно ночью в подъезд заходить. Мы к нему обращаемся по любому поводу: течет кран, не работает лифт, соседи шумят. Он вызывает мастеров, - объясняет Светлана из дома на Кременчугской улице.

- Считаю, что консьерж способствует атмосфере добрососедства. Вот это «Доброе утро, как вы поживаете, хорошего вам дня» мне очень нравится, - рассказывает Евгения, жительница дома на улице Академика Арцимовича в Беляеве.

- А что еще она делает?

- Не знаю, я служебную инструкцию не видела. Думаю, что ничего особенного, примерно как охранник в детском саду. Лишний барьер на пути хулиганов.

Собственно, и поклонники консьержей признают, что «бабушка - божий одуванчик» скорее предмет интерьера, этакая уходящая натура.

МНЕНИЕ ПРОТИВ

А если ворвутся грабители?

- Платим по 300 рублей в месяц. Сидит у нас целый штат бабушек - в составе шести человек. В обязанности их входит смотреть телевизор и провожать входящих взглядом. К Новому году они украшают подъезд мягкими игрушками, портретами Моны Лизы, иконами и старыми коврами. Причем в соседних подъездах нет консьержей и там намного опрятнее, именно потому, что их не заполнили «элементами уюта», - недоволен Дмитрий Мишин, житель одного из домов на Привольной улице в Жулебине.

- Ну что сделает бабушка, если ворвутся грабители? Толк от них какой: открывать-закрывать дверь? Это жильцы и сами могут, - говорит москвичка Анастасия Смирнова.

- Бабушка-вахтер разводит котиков, кормит их в своей же комнате, спит, смотрит телевизор - фактически живет там. Запах оттуда не из самых приятных, - возмущается Светлана из Бескудниковского района.

Понятно, что в оплате труда консьержа есть элемент благотворительности. Как правило, эти места занимают пенсионерки. Ну сдашь ты 300 рублей в месяц - а для старушки прибавка к пенсии. Но в последнее время появилась новая тенденция.

Места консьержей пытаются занять приезжие из стран СНГ - нестарые женщины и даже парни, на которых, как у нас говорят, пахать можно. Им удобно, ведь в комнатке консьержа можно поставить диван, холодильник, шкаф и жить там. И не платить за съемную квартиру в Москве.

- У нас была аферистка, женщина из Средней Азии. Собрала плату за два месяца вперед под предлогом, что нужно школьную форму купить ребенку перед 1 сентября, а потом сбежала, - рассказывает москвич Павел.

Так что ситуация с консьержем может дойти до абсурда: не он будет защищать дом от хулиганов и воришек, а сам может стать источником опасности.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Платить или не платить?

В основном у жильцов довольно безразличное отношение: надо - платим. Но это необязательно. Графы «услуги консьержа» в единой квитанции нет. Как правило, никаких договоров с жильцами сам консьерж или управляющая компания не составляет. А нет бумажки - можно не платить. Об этом вам скажет любой юрист.

- Назначать консьержа или нет - это решают сами жильцы. Они голосуют на общем собрании, определяют месячную плату. Это их добровольное решение, - говорят в Департаменте ЖКХ Москвы.

ЗА ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС

Камеры эффективнее

В современных жилищных комплексах о консьержах уже и не знают, там совсем иная система контроля.

- К нам не то что в дом, даже на дворовую территорию просто так не попадешь. Дежурит целая бригада охранников. Отдельно мы им не платим, ТСЖ сами их нанимают, - рассказывает Виталий, житель ЖК «Загорье».

Попасть на придомовую территорию ЖК «Новоясеневский» можно по специальной карте (они есть только у жильцов и сотрудников магазинов, МФЦ).

Современные проекты предусматривают закрытый двор и совершенно другое предназначение подъездов - там высокие потолки, дизайнерская отделка, с одной стороны можно подъехать, чтобы разгрузить тяжелые сумки, а с другой - выйти во двор без машин.

- В подъездах нет консьержей. Единая система безопасности с видеонаблюдением гораздо эффективнее, - подводят итог в строительной компании «ПИК».

ВОПРОС ДНЯ

А вам нужна консьержка в доме?

Юрий СТОЯНОВ, актер, автор программы «Городок»:

- Нужна, но ее, увы, нет. В моем доме на Кутузовском проспекте занимаются сдачей квартир. Выходят мини-гостиницы. Я видел, что в одной квартире на нарах спят по 16 человек. А это престижная сталинка. Консьерж хоть как-то регулировал бы этот поток «жильцов», отправлял бы жалобы участковым.

Владислав ДЕЖНЕВ, маркетолог:

- Я снимаю квартиру в хрущевке. Даже не могу представить, где там разместится бабулька. Ей же нужна отдельная комната. У нас подъезд этого не предусматривает.

Дмитрий ГУБЕРНИЕВ, спортивный комментатор:

- У нас есть консьержка - с ней спокойнее и привычнее. Она не пускает посторонних, выясняет, кто и куда пришел - все вежливо и деликатно. Но у нас не каждый дом может себе позволить нанимать бабушку сидеть на проходной.

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

Станислав САДАЛЬСКИЙ, актер:

- У моего дома есть наружная охрана, но она не справляется. Ходят по двору какие-то сплетники в черных костюмах. Но за машинами не следят. Охраняют только тех, кто платит. А берут они по 3 тысячи с квартиры. Я бы хотел платить официально, а не им мимо кассы.

Максим САФРОНОВ, таксист:

- Нет. У нас была в доме старушка, которая проверяла всех на проходной. Это какой-то ужас. Спокойно пройти нельзя было. Вечные замечания, упреки, распускала про всех слухи. Могла на тебя даже наорать. Весь дом с ней ругался. Потом мы отказались от ее услуг. И никто посторонний к нам в дом ходить не стал.

Иосиф ПРИГОЖИН, продюсер:

- Если нормальный человек, то да. У нас администратор подъезда - Стелла Александровна. Ей уже под 80 лет. Всегда можно оставить что-то на проходной, если тебя нет дома. Всегда знаешь, кто к тебе приходил. Нам с ней очень повезло.

Алена, читательница сайта KP.RU:

- Нам не нужна. У нас живут бабушки-разведчицы. Их в «банде» 6 штук. Они постоянно убирают подъезд, дежурят на лавке, когда слышат в подъезде шум - смотрят в глазок. Так они спасаются от одиночества и берегут нас от посторонних.