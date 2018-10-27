В Москве таинственно исчез подлинник Левитана за 30 тысяч долларов

СЕГОДНЯ 12:01 2018-10-27T12:47:00+03:00

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В Москве бизнесмен лишился картины Левитана «Весна. Последний снег» при попытке продажи. Как выяснилось, владелец воспользовался услугами арт-дилера, тот, в свою очередь, передал предмет искусства эксперту для оценки и поиска покупателя. В итоге пропала и «Весна», и сам специалист. Ущерб пострадавшие оценили в 30 тысяч долларов.

«КП» дозвонилась до того самого арт-дилера Михаила Томашевича.

- Картина Левитана? Откуда вам известно? - удивился он. - Делом занимаются правоохранительные органы, извините, без комментариев!

Между тем, в полиции пропажу подтвердили.

- 25 октября в отдел полиции Якиманка обратился гражданин, который пояснил, что оказывает консультационные услуги по продаже предметов искусства и антиквариата, - сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе ГУ МВД по Москве. - Он сообщил, что по договору комиссии он передал картину другому гражданину для продажи. И этот человек картину не вернул. Сейчас по данному факту проводится проверка.

Тем не менее, по информации источников «КП», до возбуждения дела о краже в этом случае может и не дойти. Если составлен договор и прописана ответственность сторон, то это уже гражданско-правовые отношения, а не уголовный кодекс. Поэтому сторонам, скорее всего, придётся судиться.

СПРАВКА «КП»

Картина русского живописца Исаака Левитана «Весна. Последний снег» написана художником в 1895 году всего за 5 лет до смерти. На полотне представлена небольшая река, освободившаяся ото льда и готовая разлиться. Известно, что картина хранилась в частных коллекциях.

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