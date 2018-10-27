Монеты, серьги и кресты: в центре Москвы обнаружили следы древнего города

СЕГОДНЯ 17:05 2018-10-27T17:05:04+03:00

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На Серебрянической набережной, где сейчас идут строительные работы, под слоем грунта обнаружили настоящие археологические сокровища разных времён. Самым «молодым» находкам - 300 лет, самым древним - 600. Об этом в соцсетях рассказал Сергей Собянин.- Археологи нашли следы старинного поселения. В XVII-XVIII веках там жили рабочие и те, кто не в ладах с законом, - написал мэр. - Уцелевшие фрагменты домов, монет и украшений смогут многое рассказать о быте горожан в то время.

По данным историков, на берегу реки Яузы на месте нынешней Серебрянической набережной столетия назад работали мельницы, пивоварни, фабрики и красильные мастерские, а также жили «лихие люди» - мошенники, разбойники, беглые крестьяне и каторжники, беспаспортные. Самая крупная находка того времени - части двух деревянных срубов XVII–XVIII веков. В одном из них, предположительно, была фабрика или красильня. А второй, который, по мнению экспертов, возвели на сто лет раньше, использовали в качестве жилья.

- По фрагментам подклета (подвала) здания красильни или фабрики можно сказать, что сооружение было довольно внушительных размеров - 16 на шесть метров, - сообщил глава Департамента культурного наследия Алексей Емельянов. - Оно было собрано из толстых бревен диаметром 25 сантиметров, а изнутри укреплено сваями. Габариты сруба жилого дома были скромнее - пять на восемь метров. От дома частично уцелел дощатый пол, а также фрагменты муравленых, (покрытых прозрачной зеленой глазурью) печных изразцов XVII века со сценами охоты.

Примечательно, что в грунте, которым был засыпан сруб XVII века, нашли два скелета лошадей. Это подтверждает, что в то время люди и домашняя скотина жили под одной крышей, отделяясь лишь перегородкой.

Кроме того, среди артефактов найдены предметы быта, монеты XV - XX веков и украшения: нательные кресты, перстни, кольца, серьги, пряжки из медных сплавов. Как сообщили в Департаменте культурного наследия, остатки срубов будут законсервированы, а исторические находки отреставрируют и передадут в столичные музеи.