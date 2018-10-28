Сделай навигацию в московском метро понятнее: открыта запись в фокус-группы

СЕГОДНЯ 12:50 2018-10-28T12:52:20+03:00

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Многие москвичи сталкиваются с непониманием в метро, когда пытаются пользоваться обновленной навигацией. Зачем меняли, если людям было удобно, как раньше? Дело в том, что количество станций стремительно растет и менять указатели — не прихоть, а необходимость.

- Мы уже опросили более пяти тысяч пассажиров, выяснили общие предложения по доработке наших указателей и приняли решение увеличить шрифт на макетах разводящих лайтбоксов, - говорят в Московском метрополитене.

Сейчас в метро переходят к точечной отработке по станциям — вместе с пассажирами будут обследованы платформы и вестибюли, чтобы выявить точки, в которых требуются дополнительные навигационные элементы.

Фокус-группы будут проходить по вечерам с 31 октября по 20 ноября на самых востребованных станциях «Комсомольская», «Красные ворота», «Чкаловская», «Курская», «Тургеневская», «Новокузнецкая» и «Чистые пруды». Количество мест в фокус-группах ограничено.

КАК ЗАПИСАТЬСЯ?

Оставить заявку на участие можно по телефону 8 (926) 250-6300 с 8.00 до 17.00, а также записаться на сайте столичного метрополитена.

Если вы не можете присоединиться к фокус-группам, но у вас есть предложения по навигации, то направляйте свои идеи на электронную почту navigation@mosmetro.ru или в мобильном приложении «Метро Москвы».