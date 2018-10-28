2018-10-28T12:52:20+03:00
Общество

Сделай навигацию в московском метро понятнее: открыта запись в фокус-группы

Оставить заявку можно на сайте столичного метрополитена
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
Поделиться:
В метро доработают указатели навигации.В метро доработают указатели навигации.Фото: Алиса ТИТКО
Изменить размер текста:

Многие москвичи сталкиваются с непониманием в метро, когда пытаются пользоваться обновленной навигацией. Зачем меняли, если людям было удобно, как раньше? Дело в том, что количество станций стремительно растет и менять указатели — не прихоть, а необходимость.

- Мы уже опросили более пяти тысяч пассажиров, выяснили общие предложения по доработке наших указателей и приняли решение увеличить шрифт на макетах разводящих лайтбоксов, - говорят в Московском метрополитене.

Сейчас в метро переходят к точечной отработке по станциям — вместе с пассажирами будут обследованы платформы и вестибюли, чтобы выявить точки, в которых требуются дополнительные навигационные элементы.

Фокус-группы будут проходить по вечерам с 31 октября по 20 ноября на самых востребованных станциях «Комсомольская», «Красные ворота», «Чкаловская», «Курская», «Тургеневская», «Новокузнецкая» и «Чистые пруды». Количество мест в фокус-группах ограничено.

КАК ЗАПИСАТЬСЯ?

Оставить заявку на участие можно по телефону 8 (926) 250-6300 с 8.00 до 17.00, а также записаться на сайте столичного метрополитена.

Если вы не можете присоединиться к фокус-группам, но у вас есть предложения по навигации, то направляйте свои идеи на электронную почту navigation@mosmetro.ru или в мобильном приложении «Метро Москвы».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Обороняться или убивать: Нужно ли в России поднимать возраст продажи оружия
Эксперты поделились с «КП» своим мнением о том, есть ли необходимость после трагедии в Керчи ужесточить контроль и повысить возраст, дающий право на покупку и ношение оружия в России [дискуссия]
Пять главных вопросов о том, как получить качественную и своевременную медпомощь по полису ОМС в 2018 и в 2019 году
«Комсомолка» провела конференцию, где ведущие эксперты рассказали о правах, новых возможностях пациентов в системе ОМС и дали советы, как воспользоваться такими гарантиями на практике
Новости 24