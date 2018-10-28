Половина "социалки" в Москве построена за счет инвесторов

СЕГОДНЯ 15:30 2018-10-28T15:40:08+03:00

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С начала этого года в столице появились 24 различных сооружения социальной инфраструктуры. При этом половина из них построена за счет инвесторов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

- Повышенное внимание в столице уделяется строительству социальной инфраструктуры, - сказал глава Стройкомплекса города. - При этом мы поддерживаем практику государственно-частного партнёрства. Половина социальных объектов построена за счет привлечения средств инвесторов, в рамках комплексного развития территорий и возведения новых жилых кварталов.

Напомним, ранее Марат Хуснуллин сообщил, что в ближайшие три года в столице планируется построить около 200 сооружений социальной инфраструктуры за счет городского бюджета и инвесторов.

Мэр Сергей Собянин отметил, что за девять месяцев этого года в Москве ввели 24 социальных объекта, в том числе 12 детских садов, 5 школ и 7 объектов здравоохранения.

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А В ЭТО ВРЕМЯ

За первые 9 месяцев этого года в столице сдано 12 новых спортивных и культурных учреждений. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин.

«Из них 8 - построено за счет городского бюджета, в том числе концертный зал в парке «Зарядье», - отметил Марат Хуснуллин.

По словам главы Стройкомплекса, строительство спортивных и культурных сооружений стало одним из ключевых направлений работы. Причем сейчас активно возводятся как районные спортзалы, так и целые спортивные кластеры. Кроме того, открываются и новые культурные площадки, привлекающие все больше москвичей. К примеру, высокотехнологичный многофункциональный концертный комплекс «Зарядье» площадью 25,6 тысяч квадратных метров с двумя залами и двумя открытыми амфитеатрами был спроектирован и построен всего за три года.

«Мэр Москвы Сергей Собянин поставил перед нами задачу обеспечить горожанам возможность заниматься спортом и проводить культурный досуг в шаговой доступности от дома», - добавил Марат Хуснуллин.

Напомним, всего с 2011 года в российской столице построено 43 объекта культуры и 99 спортивных объектов.