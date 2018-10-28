СЕГОДНЯ 20:05 2018-10-28T20:06:20+03:00

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В Москве ночью выпал первый снег, а вот и первые новости о зимнем сезоне на ВДНХ. Дату открытия сезона на своей страничке в Твиттере озвучил мэр Москвы Сергей Собянин.

- Зимний сезон на ВДНХ откроется 30 ноября, - значится в сообщении градоначальника.

Сергей Собянин также поделился, что в этом году кроме привычных катков и тюбинговой горки будут новые развлечения.

- Все еще экзотичный для нашей страны керлинг и японская командная игра в снежки — юкигассен, - рассказал мэр города.

В этом году и каток на ВДНХ станет другим, не будет основных украшений — фонтанов «Каменный цветок» и «Дружба народов», вокруг которых из года в год в виде «золотого ключика» заливают лед. Напомним, что в начале октября фонтаны отправили на реставрацию с модернизацией и обновлением всех инженерных систем.

- Специалисты отреставрируют декоративные элементы из бронзы и чугуна, а также поменяют бетонные чаши, куда стекает вода, и обновят гранитную облицовку. В том числе отреставрируют и знаменитые бронзовые скульптуры фонтана «Дружба народов» - сейчас все 16 скульптур находятся в мастерской, реставраторы очищают их от грязи, после чего на них заново нанесут позолоту и смальту, — рассказывали ранее в комплексе городского хозяйства Москвы.

Однако сам каток на ВДНХ уже монтируют, на местах фонтанов, вероятно, появятся праздничные объекты. Пока же все тайны украшения катка не рассказывают.