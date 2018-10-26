2018-10-26T13:24:25+03:00
Московские окна

В столице выпал первый снег, а возле «Войковской» асфальт уложили прямо на плитку

Рассказываем о главных столичных новостях в эфире программы «Московские окна» на Радио «Комсомольская правда»
Михаил АНТОНОВАлена МАРТЫНОВА
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Рассказываем о главных столичных новостях в эфире программы «Московские окна» на Радио «Комсомольская правда»Рассказываем о главных столичных новостях в эфире программы «Московские окна» на Радио «Комсомольская правда»
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Главные темы:

- Первый снег в Москве! Чего ждать в ближайщие дни от погоды.

- Стали известны самые популярные книги у пассажиров Московского метро.

- Почему возле «Войковской» асфальт на плитку положили, а потом сняли.

- Для Сережи, найденного в Подмосковье, нашли временную приемную семью.

- Нужна ли в подъезде консьержка?

В столице выпал первый снег, а возле «Войковской» асфальт уложили прямо на плитку

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