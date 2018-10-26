В столице выпал первый снег, а возле «Войковской» асфальт уложили прямо на плитку
Рассказываем о главных столичных новостях в эфире программы «Московские окна» на Радио «Комсомольская правда»
Рассказываем о главных столичных новостях в эфире программы «Московские окна» на Радио «Комсомольская правда»
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Главные темы:
- Первый снег в Москве! Чего ждать в ближайщие дни от погоды.
- Стали известны самые популярные книги у пассажиров Московского метро.
- Почему возле «Войковской» асфальт на плитку положили, а потом сняли.
- Для Сережи, найденного в Подмосковье, нашли временную приемную семью.
- Нужна ли в подъезде консьержка?
В столице выпал первый снег, а возле «Войковской» асфальт уложили прямо на плитку
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