Москвичей о качестве коммунальных услуг спросит виртуальный робот

СЕГОДНЯ 14:05 2018-10-26T14:16:17+03:00

Компьютерный оператор будет обзванивать тех, кто обращался с жалобами

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С ноября этого года москвичей, заявки которых поступали в Единый диспетчерский центр (ЕДЦ) ЖКХ столицы, будет обзванивать только виртуальный оператор. Сейчас с вопросами о качестве коммунальных услуг жителям звонят обычные сотрудники ЕДЦ. Для эксперимента в октябре робот уже опросил более 52 тысяч москвичей.

Напомним, Единый диспетчерский центр стал одной из самых востребованных «горячих линий» в Москве. Сюда по круглосуточному номеру (495) 539-53-53 москвичи звонят, чтобы сообщить о сгоревшей лампочке в подъезде или в квартире, сломанном лифте, холодных батареях и плохой уборке двора или подъезда. Оператор принимает звонок и оформляет заявку. Потом проблема решается ответственной службой.

Теперь качество обслуживания москвичей, чьи заявки уже выполнены, станет отслеживать робот. Процедура проста: по телефону жителя спросят, устранена ли проблема. Если вопрос решить удалось, робот попросит оценить качество проведенных работ. Если нет, отправит заявку на доработку. В октябре робот брал на себя 50% таких звонков, а с ноября полностью заменит операторов.

- Постоянный мониторинг качества обслуживания помогает повышать уровень сервиса, - сказал Андрей Савицкий, руководитель проекта «Общегородской контакт-центр» Департамента информационных технологий Москвы. - Можно узнать не только мастеров-халтурщиков или хороших, но и тех, которые пришли в неопрятном виде или грубо себя вели. А также выявить подрядные организации, которые выполняют работы некачественно или не в срок.

До появления робота операторам приходилось самим обзванивать москвичей и вручную записывать информацию. В итоге все получалось медленно. Теперь этих «живых» операторов отправят на прием входящих вызовов в ЕДЦ.

По данным Департамента информационных технологий Москвы, с начала 2018 года в ЕДЦ поступило 7,64 миллиона телефонных обращений. Из них 90% заявителей удовлетворены уровнем сервиса, а 96% - подтвердили, что их проблема была решена с первого раза.

«В работе Общегородского контакт-центра используются передовые технологии - виртуальные операторы, искусственный интеллект, анализ больших данных, распознавание эмоций, - напомнили в пресс-службе Департамент информационных технологий Москвы. - В городской контакт-центр можно обратиться с любой жизненной ситуацией, касающейся ключевых сфер городской жизни. Помимо ЕДЦ, в Общегородской контакт-центр входят Единая справочная служба правительства Москвы, служба записи на прием к врачу, контакт-центр «Московский транспорт», информационно-справочная служба по оказанию государственных услуг».