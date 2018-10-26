На юго-востоке столицы построят поликлинику для взрослых и детей

СЕГОДНЯ 14:15 2018-10-26T16:26:47+03:00

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В Москве продолжается строительство современных медицинских центров. Так в 9-м микрорайоне Кожухова на юго-востоке откроют поликлинику для взрослых и детей на 750 посещений в смену. Строительство планируют завершить в 2021 году, сообщил руководитель Департамента строительства столицы Андрей Бочкарев. По его словам, для пациентов будут работать терапевтическое и хирургическое отделения, блок врачей-специалистов, а также два дневных стационара и кабинеты диагностики. Помимо этого для взрослых в здании разместятся отделения травматологии и стоматологии, а для детей откроют школьно-дошкольное отделение, отделение здорового ребенка, педиатрическое отделение и физиотерапевтические кабинеты.