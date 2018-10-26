Дни открытых дверей в клиниках Москвы в ноябре: Консультация косметолога, обследование на диабет и школа женского здоровья

СЕГОДНЯ 14:20 2018-10-26T14:32:58+03:00

Все консультации и обследования в столичных больницах можно получить бесплатно Фото: Алексей БУЛАТОВ

Все услуги желающие могут получить бесплатно и без направлений

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Врачи столичных клиник приглашают всех желающих на дни открытых дверей в ноябре в рамках проекта «Входите, открыто!» Департамента здравоохранения Москвы.

- В ноябре пройдет более 150 акций - жители смогут пройти специализированную диагностику, побывать на лекциях ведущих московских врачей и попасть на консультации к профильным специалистам, например, флебологу или эндокринологу, - отметил Алексей Хрипун, руководитель Департамента здравоохранения Москвы. - Как и всегда, особое внимание мы уделяем будущим родителям. В этом месяце врачи столичных роддомов подготовили около 80 различных мероприятий для всех желающих.

Все консультации и обследования в столичных больницах можно получить бесплатно. Полный список адресов акции - в календаре дней открытых дверей проекта «Входите, открыто!».

В первые выходные ноября, к примеру, в субботу, 3 ноября, в больнице имени Юдина желающие смогут получить консультацию флеболога и пройти ультразвуковую диагностику нижних конечностей.

В среду, 7 ноября, в Перинатальном центре больницы № 24 во время дня открытых дверей специалисты расскажут о медикаментозных и немедикаментозных методах обезболивания родов, о дыхании, об активном поведении в родах и грудном вскармливании.

В пятницу, 9 ноября, в городской больнице № 51 в школе женского здоровья врачи-гинекологи расскажут о профилактике заболеваний и факторах риска. А 14 ноября по случаю Всемирного дня борьбы с диабетом в больнице имени Демихова пройдет лекция о профилактике этой болезни. Участники смогут измерить показатели холестерина и глюкозы крови.

В Центре дерматовенерологии и косметологии 15 ноября пройдет акция «День акне: здоровая кожа - хорошее настроение». Врачи-дерматологи, косметологи и клинический психолог проведут бесплатные консультации, а все желающие смогут пройти необходимые обследования. Кроме того, 22 ноября врачи центра на лекции расскажут о причинах возникновения акне и правильном уходе за кожей.

Специалисты Центра патологии речи и нейрореабилитации 21 ноября проведут лекцию для родителей в формате вебинара о том, как помочь заикающемуся ребенку.

Напомним, проект «Входите, открыто!» запустили в столице для профилактики болезней и их ранней диагностики. В московских больницах постоянно проводятся бесплатные акции для горожан - дни открытых дверей, школы для пациентов и дни здоровья. Все желающие могут побывать на них, встретиться с врачами, получить консультацию специалистов и пройти обследования.