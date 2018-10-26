Собянин дал старт проходке тоннеля метро на участке "Мнёвники – Улица Народного Ополчения"

СЕГОДНЯ 14:30 2018-10-26T14:40:08+03:00

Всего же проходку тоннелей БКЛ ведут сейчас сразу 12 проходческих щитов

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Станция метро "Мнёвники" на Большой кольцевой линии (БКЛ) откроется в 2020 году, сейчас же там начаты основные работы - в частности, 26 октября запустили проходческий щит. На объект в этот день приехал мэр Москвы Сергей Собянин и дал старт проходке правого перегонного тоннеля на западном участке Большой кольцевой линии – от станции "Мнёвники" до "Улицы Народного Ополчения".

- Каждый запуск щита - это новые темпы, новый участок. Отсюда щит дойдет до станции "Улица Народного ополчения". Это очень важный участок. Проходим через Канал имени Москвы - это тоже дополнительные сложности, надеюсь, обойдется без ЧП. В мае щит должен дойти до "Улицы Народного ополчения", - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

- Работы ведутся по графику. Второй щит запускаем сегодня. Также в декабре-январе планируем запустить щит со станции "Хорошевская", - доложил мэру Москвы генеральный ди ректор АО "Мосинжпроект" Марс Газизуллин.

Строительство Большой кольцевой линии постепенно разворачивается на полную мощность. Всего же проходку тоннелей БКЛ ведут сейчас сразу 12 проходческих щитов.

- "Светлана" (авт.прим. так называется проходческий щит) уже с 2012 года прошла почти 8,6 км, в том числе и на Кожуховской линии. Сейчас и здесь на БКЛ поработает. У щита диаметр 6 метров. "Светлане" предстоит пройти свыше 1,8 км на минимальной глубине 44 метров, - рассказывают строители.

Одновременно работает 12 таких проходческих щитов.Фото: Алиса ТИТКО

Станцию метро "Мнёвники" начали строить еще в мае 2017 года. Она мелкого заложения, ширина платформы – 12 метров. Станционный комплекс представляет собой подземное сооружение колонного типа высотой с семиэтажный дом. Аналогичную по масштабам станцию "ЦСКА" уже открыли в составе первого участка БКЛ.

Каким будет дизайн станции "Мнёвники"? Разные части станции визуально объединят с помощью свободно стоящих красных опор. Контраст планируют создать за счет цветов – красного и серого, и с помощью фактур – глянцевой красной и матовой "бетонной".

Ожидаемый пассажиропоток станции составит 70 тысяч человек в сутки. Также на базе станции будет сформирован ТПУ "Мнёвники".

Полностью построить западный участок БКЛ от "Хорошёвской" до "Можайской" строители планируют до конца 2020 года. С открытием станций сразу же улучшится транспортная доступность городского района "Мневниковская пойма", включая кварталы новостроек, возводимых по программе реновации. Пользоваться новыми станциями будут свыше 500 тысяч москвичей. Даже частично разгрузится Арбатско-Покровская и Филёвская линия метро.

КОНКРЕТНО

Западный участок БКЛ "Хорошёвская" – "Можайская" общей протяженностью 9 км состоит из четырех станций:

- "Улица Народного Ополчения" – у пересечения проспекта Маршала Жукова с улицей Народного Ополчения, в перспективе – пересадочная с одно-именной станцией Рублево-Архангельской линии;

- "Мнёвники" – в северной части Мневниковской поймы;

- "Терехово" – в срединной части Мневниковской поймы;

- "Можайская" – вдоль Рублёвского шоссе, между Молдавской улицей и путями Смоленского направления МЖД, пересадочная со станциями "Кунцевская" Филёвской и Арбатско-Покровской линий.