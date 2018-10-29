Смена имени, отчества и фамилии в Москве в 2018 году: Куда обращаться, какие документы нужны, могут ли отказать

СЕГОДНЯ 01:05 2018-10-26T15:05:39+03:00

Разбираемся, что нужно для смены имени, отчества и фамилии в Москве

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После замужества я сначала сохранила свою девичью фамилию. Но сейчас все-таки хотела бы взять фамилию мужа. Поскольку собираюсь переоформлять документы, то планирую сразу поменять и свое имя. Все родственники и друзья давно называют меня Аленой, и я привыкла к этому, хотя в паспорте записана как Елена. Но сомневаюсь, не откажут ли мне в перемене имени и фамилии?

Елена Тимофеева. Западный округ.

Смена имени, отчества и фамилии в Москве в 2018 году по закону не требует каких-либо разрешений для совершеннолетнего гражданина. Как объяснили в столичной мэрии, по закону совершеннолетний гражданин вправе поменять фамилию, имя и отчество. Для этого не нужно никаких разрешений. Но в загсе в заявлении нужно указать, по какой причине приняли такое решение. Объяснение пишется в произвольной форме без дополнительных подтверждений. Причиной может быть, к примеру, неблагозвучность или трудность произношения фамилии, имени, отчества; желание супруга носить общую фамилию с другим супругом, или вернуть свою добрачную фамилию, или взять фамилию воспитавшего вас отчима (мачехи); желание носить добрачную фамилию, общую с детьми от первого брака или в случае смерти супруга; желание носить фамилию, имя, отчество, связанные с национальными традициями или вернуть себе старинную родовую фамилию. Но при этом загс оставляет за собой право отказать в переоформлении документов. В таком случае об отказе гражданину должны сообщить письменно и объяснить, почему перемена имени и фамилии невозможна.

ЭТИ ДОКУМЕНТЫ ПОТРЕБУЮТСЯ

Для смены имени, отчества и фамилии в Москве в 2018 году в отдел записи актов гражданского состояния (загс) по месту регистрации рождения или по месту своего жительства нужно принести такие документы:

- заявление о смене имени, отчества или фамилии. Бланк заявления, а также банковские реквизиты для оплаты госпошлины можно заранее скачать на сайте мэра Москвы (mos.ru). В загсе также могут выдать для оплаты квитанцию на госпошлину в 1600 рублей. Обратите внимание! Госпошлину не берут, если сотрудники загсов оформили свидетельства или другие документы с ошибками или неточностями, а также за выдачу справок о регистрации актов гражданского состояния для назначения или перерасчета пенсий и пособий;

- паспорт;

- свидетельство о рождении;

- свидетельства о рождении всех несовершеннолетних детей (если у вас есть дети);

- если вы состоите в браке, тогда понадобится свидетельство о заключении брака. Если вы состояли не в одном браке и при заключении браков меняли фамилию, надо принести справки о заключении всех предыдущих браков;

- если вы расторгли брак и после этого решили вернуть добрачную фамилию - свидетельство о расторжении брака. Если вы состояли не в одном браке, необходимо принести свидетельства о расторжении всех предыдущих браков;

- если ваш супруг (супруга) умер - свидетельство о смерти;

- квитанции об оплате госпошлин - за регистрацию перемены имени и за внесение изменений в каждое свидетельство об акте гражданского состояния: в ваше свидетельство о рождении, в свидетельства о рождении детей (если у вас есть дети), при необходимости - в свидетельство о заключении брака.

Свидетельства или справки, выданные в загсе, не придется приносить во время регистрации перемены имени, если в них не будут вноситься изменения и если они оформлены и выданы после 31 марта 2012 года.

СКОЛЬКО ЖДАТЬ ПЕРЕОФОРМЛЕНИЯ

Заявление должны рассмотреть в течение одного месяца со дня подачи. Этот срок могут увеличить до трех месяцев. Обычно, если все документы в порядке, сотрудник загса сообщает посетителю решение о перемене имени, отчества и фамилии сразу же, в день обращения. Никаких ограничений при выборе имени-фамилии не существует - ни по числу замен, ни по благозвучию. Но с новым именем избежать, к примеру, призыва в армию не получится. После переоформления личных данных гражданина загс обязан сообщить об этом в миграционную службу в ближайшие семь дней.

ЧТО ЕЩЕ НУЖНО ОБНОВИТЬ

Потом со свидетельством о перемене имени надо обратиться в паспортный стол в центре госуслуг «Мои документы» (МФЦ) своего района. Для оформления нового паспорта вам также понадобятся: прежний паспорт; 3 стандартных фото; заявление о замене удостоверения личности; квитанция на оплату госпошлины в 300 рублей за бланк паспорта.

В срок примерно не более двух - трех недель должны выдать новый паспорт. После этого придется поменять и другие документы:

- загранпаспорт - в любой момент после получения паспорта РФ;

- полис обязательного медицинского страхования (ОМС) - в течение 30 дней;

- документы на автомобиль - в течение 14 дней;

- водительские права - в течение 10 дней;

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) - в любой момент после получения паспорта РФ, при этом номер СНИЛС остается прежним;

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (сам ИНН остается прежним);

- военный билет - в течение 14 дней сообщить о смене ФИО в военкомат, сам билет можно переоформить позже;

- документы о собственности на недвижимость не обмениваются, но вносятся изменения в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН);

- социальную карту москвича - в любой момент после получения паспорта РФ.

В трудовую книжку также могут быть внесены исправления без обмена самого документа. Диплом и аттестат не меняются, для подтверждения данных к ним прилагается свидетельство о перемене имени.

Большинство из этих документов можно оформить одним пакетом в центрах госуслуг «Мои документы». Подробнее - на сайте мэра Москвы mos.ru или по телефону Единой справочной службы столичного правительства - (495) 777-77-77.

НА ЗАМЕТКУ

Перемену имени, отчества и фамилии в Москве в 2018 году проводят:

- детям до 14 лет - родители только с разрешения органов опеки и попечительства;

- с 14 до 18 лет - самостоятельно, но только с согласия обоих родителей, усыновителей или попечителей. Это разрешение должно быть написано лично представителями ребенка в загсе в присутствии сотрудника загса или может быть заранее заверено нотариально. Если согласия нет, тогда понадобится официально удостоверенная копия решения суда, вступившего в законную силу, о разрешении на перемену имени без согласия родителей или одного из них;

- с 18 лет - самостоятельно, никаких разрешений не нужно.

ПРЯМАЯ СВЯЗЬ

Если у вас есть вопросы к власти, звоните ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с понедельника по четверг с 9.00 до 16.00, в пятницу - с 9.00 до 15.45 по телефону прямой связи столичного правительства с жителями города: (495) 957-04-44.

На этой неделе у аппарата дежурят сотрудники таких организаций:

29 октября - Департамент здравоохранения Москвы;

30 октября - Департамент городского имущества Москвы;

31 октября - Департамент труда и социальной защиты населения Москвы;

1 ноября - Комитет государственных услуг Москвы;

2 ноября - Департамент спорта Москвы.

Горожане также могут звонить для консультации в круглосуточную справочно-информационную службу правительства Москвы - (495) 777-77-77.

ВОПРОС РЕБРОМ

Куда жаловаться на сломанные уличные часы?

Около моего дома сломались уличные часы на фонарном столбе. Рядом находятся автобусная остановка и станция метро. На этом циферблате многим пассажирам и пешеходам удобно смотреть время. Но уже несколько дней стрелки не двигаются. Куда жаловаться, если уличные часы не работают?

Лидия Борисовна, Звенигородское шоссе.

За разъяснением мы обратились в Комплекс городского хозяйства правительства Москвы.

- До конца этого года специалисты завершат плановый ремонт 145 электрических часов на центральных улицах и вылетных магистралях, - сообщили в пресс-службе ведомства. - Во время ремонта устраним недостатки, возникшие за долгий срок службы. Сейчас в городе более 1000 типовых часовых блоков на фонарях и 27 индивидуальных проектов часов различного дизайна на собственных опорах в скверах и бульварах. Все - с электронным блоком управления.

Московские часы стали привычным элементом городского ландшафта, и горожане продолжают сверять по ним время, несмотря на гаджеты и наручные часы. Городские службы поддерживают точный ход стрелок и целостность часовой конструкции. Если заметили отклонения в работе уличных часов, то об этом можно сообщить в круглосуточную диспетчерскую службу подразделения «Служба времени» по телефону (499) 267-30-71.

Подготовила Светлана ВОЛКОВА.