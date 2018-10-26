За убийство тещи концертный директор DJ Грува получил 6,5 лет колонии строгого режима

СЕГОДНЯ 17:03 2018-10-26T17:04:26+03:00

Во время ссоры Денис Калинин избил 77-летнюю пенсионерку и задушил ее

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В Басманном суде вынесли приговор бывшему концертному директору DJ Грува. Дениса Калинина обвиняли в убийстве тещи.

34-летний Калинин последние несколько лет жил в трёхкомнатной квартире «тещи» - вместе с гражданской женой и их дочкой-дошкольницей. Как позже рассказывал полицейским, с пожилой женщиной у них отношения не складывались. Предлагал жене переехать к нему в Подмосковье, но та не хотела оставлять 77-летнюю маму. Теще, как утверждает Калинин, не нравилась его работа - чаще всего он работал из дома, через телефон и интернет. Женщина этого не понимала.

- Она называла меня бездельником, хотя я неплохо зарабатывал - 200-300 тысяч рублей в месяц, - объяснял Денис Калинин на допросах.

Трагедия произошла в ночь с 5 по 6 марта. Жена (она стюардесса) была в отъезде. Мужчина уложил спать дочь и сел смотреть кино, выпив бутылку виски. Поздно ночью он побрел по квартире в туалет. Проснулась тёща. Женщина опять начала ругать «непутевого» зятя. Тот сначала отпустил пару крепких выражений, а потом вышел из себя и бросился на пенсионерку. Нанёс ей несколько ударов в область груди и голову, а потом задушил.

Калинин попытался инсценировать ограбление - якобы некто забрался в квартиру и расправился с женщиной. Но на первом же допросные «поплыл» и во всем сознался.

- Денис Калинин осужден на 6,5 лет колонии строгого режима, - сообщили «КП» в Басманном суде Москвы.

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