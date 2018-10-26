Платная парковка вышла за МКАД

СЕГОДНЯ 18:20 2018-10-26T19:35:45+03:00

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Впервые платить за парковку столичных водителей обязали шесть лет назад на улице Каретный Ряд и Петровке (Центральный административный округ). Эксперимент впоследствии признали успешным. И сейчас в Москве уже 89 тысяч платных парковочных мест (не за горами юбилей). Паркоматы установлены не только внутри Садового кольца, но и на Варшавке, проспекте Мира, Лужнецкой набережной, Ленинградке и многих других магистралях.

И вот платная парковка вырвалась за МКАД. Произошло это на востоке столицы - в спальном районе Новокосино. Сразу с открытием станции метро (а было это шесть лет назад) количество машин здесь резко увеличилось. Жители Подмосковья - из Реутова, Железнодорожного, Салтыковки - по пути на работу бросают авто на улицах и спускаются в подземку. Парковочные карманы забиты. Местные водители петляют по родным улицам в поисках свободного места. Во дворе припарковаться тоже не всегда удается. Особенно там, где нет шлагбаума.

В управе долго думать не стали. И предложили установить на десяти улицах района паркоматы. Тариф для начала минимальный - 40 рублей в час. А дальше - видно будет.

ГОЛОСОВАЛИ, ДА НЕ ВСЕ

Обычно, когда жителей заставляют за что-нибудь платить, возникает оппозиция. И этот случай - не исключение. Пятнадцать активистов пишут письма в различные инстанции и считают, что платные парковки в их районе ввели незаконно, под шумок.

- Никто из нас никаких оповещений не получал, - сообщила «КП» руководитель инициативной группы Екатерина Калашник. - Мы понятия не имели, что было голосование. Оказывается, еще летом... И вот 7 октября мы вдруг видим, как на улицах начали устанавливать паркоматы. А уже 23-го их ввели в эксплуатацию.

Перед одной из многоэтажек Новокосино.Фото: Павел КЛОКОВ

В управе района Новокосино утверждают, что все было сделано в рамках закона. Опрос проводили с 18 мая по 3 июля в МФЦ, а также с помощью интернет-ресурсов. Информацию об этом размещали на 30 уличных стендах. Результаты (всего голосовало 13672 человека):

- «да» - 5074;

- «да, но рядом с метро» - 4283;

- «нет» - 4277;

- «это должны решать специалисты» - 38.

По словам Калашник, она приходила в МФЦ в конце мая, но проголосовать ей никто не предложил.

- Да, к нам приезжают машины из соседних населенных пунктов, - согласны активисты. - Но все они кучкуются вокруг метро. Вот и делайте там платную парковку. И перехватывающую тоже (вдобавок к той, что уже есть). Мы не против. А то у нас паркоматы появились возле значимых объектов. Отдел полиции. Церковь. Поликлиники...

Среди альтернативных вариантов - оформить резидентное разрешение. Тогда с восьми вечера до восьми утра стоянка станет бесплатной. Чтобы также было и днем, нужно оплатить годовой абонемент - три тысячи рублей. Согласитесь, не так много. 250 рублей в месяц. При этом активисты все равно недовольны. Потому как в одной квартире резидентное разрешение можно оформить только на две машины. А у многих их три и даже больше.

ОФИЦИАЛЬНО

- Решение жителей о том, что в районе Новокосино нужны платные парковки, депутаты поддержали еще в 2017 году, - рассказали «Комсомолке» в Администраторе Московского парковочного пространства (АМПП). - Большинство жителей проголосовали «за», так как район перегружен автомобилями. В том числе, приехавшими из области. И местным жителям просто-напросто негде встать. Теперь они получили приоритет на территории всего района. Вообще платные парковки вынудили водителей рациональнее относиться к использованию личного авто. Машины перестали бросать где попало на весь день, исчезли стихийные парковки на тротуарах и в два-три ряда. Они помогли справиться с нарушителями и позволили создать в Москве комфортную среду для всех - пешеходов, городского транспорта и автомобилистов. При этом плата за парковку вводилась только в самых проблемных местах - около крупных торговых и бизнес-центров, вблизи транспортно-пересадочных узлов наземного транспорта, возле станций метро (там, где ежедневно наблюдался большой приток автомобилистов).

СПРЯЧЬ ЗА ВЫСОКИЙ ШЛАГБАУМ ПАРКОВКУ

Самое удивительное то, что где бы не вводили платные парковки, они почти всегда полностью заняты. Ну вот, например. Волоколамское шоссе, 62. Трасса тянется сбоку от парка «Покровское-Стрешнево». Рядом несколько жилых домов (со своим паркингом), магазин, аптека и представительство Республики Коми. Ни одного свободного места. А тут, кстати, до МКАДа тоже недалеко (4 км). И дальше еще один претендент на платную парковку - Митино. В этом районе станцию метро открыли в 2009-м. И вокруг нее тоже немало желающих припарковаться (чтобы потом спуститься под землю и укатить на работу или по делам).

Платная парковка на Волоколамском шоссе.Фото: Павел КЛОКОВ

Если прогуляться по Волоколамке в другую сторону, уткнешься в Храм Покрова Пресвятой Богородицы. И возле него тоже платная парковка и ни одного свободного кармана. Я попытался выяснить, чьи это машины. Но не смог. Строители, которые работали в церковном дворе, пришли пешком. Матушки, протирающие иконы, тоже. Получается, что водители к Храму никакого отношения не имеют? Кинули авто на размеченной зоне и ушли в неизвестном направлении.

Чтобы сохранить парковку во дворах, многие жители ставят шлагбаумы. И управы с удовольствием за это агитируют. Сейчас за установку можно проголосовать не только на общем собрании, но и с помощью платформы «Активный гражданин».

Во дворе дома №3 по улице Городецкой (это как раз Новокосино) шлагбаум установлен. Однако количество чужаков особо не уменьшилось. Местные жители даже подозревают, что у гостей есть специальные ключи, способные отомкнуть любые препятствия (такие продаются).

- Но зато сейчас с вводом платной парковки у нас сравнительно свободно, - считает житель третьего дома Николай. - Если бы не шлагбаум, пропали бы.

В соседнем дворе, например, и, правда, машины припаркованы друг на друге.

КСТАТИ

Оформить резидентное разрешение можно в любом центре госуслуг «Мои документы» или онлайн на сайте mos.ru. Стоимость бесплатной парковки в течение одного года - 3 тысячи рублей. За два года - 6 тысяч рублей. За три - 9.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

«ПЛАТНАЯ ПАРКОВКА - ЭТО ВЫНУЖДЕННАЯ МЕРА»

- К сожалению или к счастью, но другого выхода у нас просто нет, - считает автоэксперт и водитель с многолетним стажем Игорь Моржаретто. - Брать деньги за парковку - это вынужденная мера, которая рано или поздно принималась во всем мире. Это регулировка транспортного траффика. Особенно в центре города. Без этого Москва давно остановилась бы. Мне, как автомобилисту, платные парковки не нравятся. Но, с точки зрения логики, я понимаю, что это один из немногих действенных способов отрегулировать движение. По крайней мере, там, где есть точки притяжения. Ну, скажем, хочу я поехать и погулять на Красной площади. Было бы бесплатно, возможно, отправился бы на собственной машине. Но, зная, что парковка там стоит 200 рублей в час (да и попробуй еще найди свободное место!), я подумаю и поеду на метро. Это и есть организация дорожного движения, которая, в первую очередь, сработала в центре. Сейчас платная парковка продвигается и в те районы, где формально ее могло бы не быть. Даже за пределы МКАД. Но это тоже необходимость. Там есть транспортно-пересадочные узлы. Там конечные станции метро. И жители сами просят и голосуют. Ввод платных парковок должен сочетаться и с другими мерами, улучшающими обстановку на дорогах. У нас это происходит, но частично. Например, общественный транспорт работает лучше. Оправдала себя система выделенок. Но при этом нужна умная система перехватывающих парковок. Еду я, условно, из Подольска в Москву. Чтобы я не совался к Кремлю, нужно сделать две вещи. Сделать дорогую парковку в центре, что уже сделано. И дать возможность бросить машину на подъезде к Москве. У нас таких перехватывающих парковок не хватает катастрофически. Одна приличная - в районе станций метро «Румянцево» - «Саларьево». Все. Остальные - издевательство. Например, на 100 машин в районе Строгино. К семи утра все занято. Перехватывающая парковка должна быть хотя бы на 1000 мест.