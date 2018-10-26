В суде допросили мужчину, за SMS от которого «подмосковный Отелло» отрубил жене руки

СЕГОДНЯ 18:30 2018-10-26T19:36:22+03:00

Он рассказал о своей неожиданной встрече с Дмитрием Грачевым [видео]

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В Серпухове сегодня проходит первое заседание по делу «подмосковного Отелло» - 26-летнего Дмитрия Грачёва, который в декабре 2017 года вывез свою жену в лес и отрубил ей кисти рук. Напомним, врачи смогли спасти Маргарите Грачевой лишь одну руку. Вместо второй у молодой женщины теперь протез.

В суде сегодня допросили свидетелей со стороны обвинения. Одним из них стал бывший коллега Маргариты Грачевой - Александр Черкасов. Крепкий мужчина с прической Брюса Уиллиса, слегка похожий на другого актёра - Максима Аверина из «Глухаря». В одной из серпуховских газет, в которой Рита работала до трагедии, Черкасов трудится водителем.

Родители Дмитрия Грачева.Фото: Александр РОГОЗА

Здесь нужно напомнить предысторию. Рита рассказывала в интервью «Комсомолке», что первый их крупный скандал с мужем произошёл из-за удаленного SMS от коллеги по работе. По словам Грачевой, это было уже после того, как она объявила мужу, что подаёт на развод. Якобы этого мужчину, коллегу, Маргарита попросила отремонтировать детскую игрушку. (Сам Грачев от всех домашних дел дистанцировался). Черкасов одно из уточняющих сообщений прислал почти ночью и женщина ее решила удалить, чтоб муж «не подумал, что наш развод из-за моего несуществующего романа». А Дмитрий нашёл в телефоне жены информацию о стертом SMS и избил ее при детях. С тех пор он несколько раз угрожал жене, в том числе ножом, выбивая - с кем она ему изменяет. Рита уверяла, что никакого романа у неё нет, а коллега - всего лишь коллега.

Маргарита Грачева на судебном заседании.Фото: Александр РОГОЗА

В итоге, к слову, Грачёв даже возил супругу в Москву, чтобы проверить на полиграфе, но техника показала, что женщина ему не врет.

Дмитрий на какое-то время успокоился, но в итоге все равно решил подавшую на развод жену наказать, покалечив на всю жизнь...

На суде Александр Черкесов рассказал о своей встрече с Грачевым.

- Я был с дочкой в кафе (мужчина разведён, воспитывает дочку один, - Авт.) и там же почему-то оказался Дмитрий Грачёв. Он подошёл ко мне, начал выказывать какие-то претензии насчёт Риты. Я сказал, что между нами ничего нет, я только игрушку их детям ремонтировал.

- Грачёв был агрессивен?

- Ну, неспокойный, так скажем.

- Вам он не угрожал?

- Мне - нет, - заявил Черкасов.

Тут надо добавить, что мужчина чисто физически крупнее Грачёва и на несколько лет постарше.

Отметим, что также в суде сегодня была допрошена сама Маргарита Грачёва. Обвиняемый имел право задать ей несколько вопросов. Бывшую жену Дмитрий называл исключительно на «вы».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/675108" frameborder="0"></iframe> Мари Давтян, адвокат Маргариты Грачевой.Александр РОГОЗА

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