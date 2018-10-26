В Подмосковье неизвестные в масках ограбили особняк - вынесли украшения на 7 млн. рублей
Подмосковная полиция ищет участников дерзкого ограбления, которое произошло накануне в Красногорском районе. Несколько мужчин в масках ночью проникли на территорию элитного поселка и, перемахнув через забор, вломились в особняк женщины-предпринимательницы.
- Установлено, что преступники были в масках, они связали работавшую в доме прислугу - трех женщин, - рассказал корреспонденту «Комсомольской Правды» источник в правоохранительных органах. - Также в особняке находились дети хозяйки, их грабители просто заперли в одной из комнат. Бизнесвумен угрожали пистолетом, требуя сказать код от сейфа и выдать ценные, наиболее дорогие вещи.
В итоге бандиты унесли с собой несколько часов дорогих марок и украшения на сумму более 7 миллионов рублей.
Ограбление произошло еще 18 октября, но только сейчас о нем стало известно СМИ.
- Проводятся следственно-оперативные действия, идет поиск участников ограбления, - сообщают в пресс-службе подмосковной полиции.
По словам источника, ограбленная женщина владеет несколькими компаниями, зарегистрированными в Москве. Одна из них занимается оптовой торговлей цветами и семенами растений.