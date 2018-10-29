В Москве построят около 30 православных храмов

СЕГОДНЯ 12:39 2018-10-29T15:48:56+03:00

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К концу 2021 года по всей столице откроется около 30 новых храмовых комплексов. Их сейчас возводят по программе строительства православных храмов в Москве, также известной как «Программа-200».

- В 2019 завершится строительство 10 храмовых комплексов, в 2020 году их станет больше еще на 10, а в 2021 закончатся работы еще на 10 храмах, - сообщил сегодня, 29 октября, руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин, курирующий программу от столичного Стройкомплекса. - Все сооружения можно считать не только религиозными, но и социальными. Рядом с ними появляются небольшие парки и скверы с лавочками, детские площадки.

По его словам, в пристройках около самих храмов действуют не только воскресные школы, но и творческие кружки. К примеру, при храме в честь святого праведного Алексия Московского в Вешняках уже работают классы, где девочки изучают основы рукоделия, а мальчики – работают на станках и с инструментами по дереву. Детская столярная мастерская открылась в середине октября и в воскресной школе храма равноапостольной Нины в Черемушках. А в храме священномученика Василия в Конькове желающих приглашают в детский игровой клуб «Василек». Везде занятия бесплатные.

В Стройкомплексе Москвы уточнили, что новые храмы строятся полностью на пожертвования жителей и спонсоров, поэтому говорить о сроках окончания строительства можно лишь приблизительно. Впрочем, уже известно, что в 2019 году откроются храмовые комплексы в честь Чуда Архангела Михаила в Хонех на Борисовских прудах, храм иконы Божией Матери «Отрада и Утешение» на пересечении Каховки с улицей Азовской, в районе Зюзино, церкви Ведения во храм Пресвятой Богородицы на Южнобутовской улице, а также некоторые другие храмы.

Для сбора пожертвований создан благотворительный Фонд поддержки строительства храмов Москвы, сопредседателями которого стали мэр Москвы Сергей Собянин и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Все строительные работы по «Программе-200» курирует советник мэра Москвы и Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Владимир Ресин.

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