Чиновник Минфина устроил стрельбу в Москве

СЕГОДНЯ 13:30 2018-10-29T14:08:47+03:00

Известно, что чиновник сейчас активно сотрудничает со следствием. Фото: Александр ГЛУЗ

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Спустя неделю после инцидента со стрельбой на Измалойвском шоссе было возбуждено уголовное дело. Оказалось, что москвича из травматического пистолета ранил ни кто-нибудь, а высокопоставленный чиновник Минфина. В воскресенье, 28 октября, он был задержан. 39-летний Павел Ефимов, заместитель директора Департамента проектного финансирования и инвестиционной политики Министерства финансов РФ находится под подпиской о невыезде.

- Уголовное дело возбуждено по статье «Хулиганство», - сообщили «КП» собственный источник в правоохранительных органах.

Известно, что чиновник сейчас активно сотрудничает со следствием. Разрешение на ношение оружия у него было. А вот уместность применения предстоит установить полицейским.

Все произошло 22 октября на востоке столицы. Чиновник повздорил со своим соседом, начальником транспортного отдела ООО «Спецлитмаш». Что не поделили мужчины, сейчас выясняют следователи. Известно, что за травмат марки «Оса» Ефимов схватился во время драки. Дважды он выстрелил пострадавшему в грудь. Полицию тогда вызывать не стали. Сообщение о ранении поступило позже из больницы.

Травмы незначительные, отсюда и статья «хулиганство». Санкции предусматривают штраф до одного миллиона рублей.

В Минфине ситуацию пока никак не комментируют. «Комсомолка» следит за развитием событий.