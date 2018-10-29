Необычные сервисы в аэропортах Москвы: капсульные отели, ресторанная еда и торт на борт

СЕГОДНЯ 15:06 2018-10-29T19:28:23+03:00

Чем заняться в терминалах, если есть время до вылета? Рассказываем про необычные сервисы в аэропортах Москвы [видео]

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ВНУКОВО

Сон в капсуле

Отдохнуть перед полетом во «Внуково» предлагают в капсулах для сна. Внутри можно не только самому разместиться, но и посмотреть телевизор — и все это за небольшую плату. А как в реальности выглядит этот отель? Едем в аэропорт и смотрим. Расположен он на третьем этаже терминала А, около зала VIP Lounge.

- Оплата 350 рублей в час, - говорит администратор Айнур.

Всего здесь 12 капсул: по шесть на первом и втором этажах. В момент нашего приезда три капсулы были заняты.

После каждого клиента моют капсулу, проветривают и заправляют свежее белье.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Сейчас людей мало, отдыхают обычно ночью, - оправдывается Айнур.

На вид капсула маленькая, как стиральная машинка. Я сразу подумала, что не влезу в нее. Но капсула расчитана на рост 2 метра и вес 150 кг. Внутри подушка, матрас, одноразовое белье и плед. На стенке есть зеркало и плазменный телевизор, правда, смотреть его можно только через наушники. Работает кондиционер и бесплатный Wi-Fi. Также можно завести будильник или попросить администратора разбудить вас в нужное время.

- Все же здесь достаточно места. Даже вдвоем можно жить, - говорю, сидя внутри капсулы.

- Но вдвоем нельзя. Только мамам с детьми, - говорит администратор.

После каждого клиента моют капсулу, проветривают и заправляют свежее белье. Еще несколько важных моментов: обувь нужно оставлять в обувницах рядом, только они не закрываются. Некрупный багаж можно закрыть в ящиках, а большие чемоданы оставить у администратора. А как же туалет? В конце коридора - то есть общий, который есть в аэропорте.

СТОИМОСТЬ: оплата услуги почасовая - 350 рублей в час. Пребывание в капсуле можно забронировать на сайте aerosleep.space.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/675533" frameborder="0"></iframe> Как работают капсульные отели в аэропорту.Чем заняться в терминалах, если есть время до вылета? Рассказываем про необычные сервисы в аэропортах МосквыВладимир ВЕЛЕНГУРИН

Смотрим кино

Скучно? Сходите всей семьей в мини-кинотеатр "Территорию кино", он расположен в терминале А на третьем этаже. Это 17 кабинок, каждая расчитана на четыре человека. Внутри плазма, столик и мягкий диван (лежать на нем не запрещено).

- Больше всего спрос летом, когда у людей рейсы ночные, то приходят и с детишками, смотрят мультфильмы, - говорит администратор.

Также в кинотеатре можно купить попкорп, орешки, чипсы и кофе.

СТОИМОСТЬ: от 400 до 750 рублей с человека (в зависимости от фильма), вдвоем, втроем - дешевле.

ШЕРЕМЕТЬЕВО

Капсульные отели

Выспаться перед полетом? Реально. В аэропорте есть несколько капсульных отеля: два в "чистой" зоне терминала Е и один в "чистой" зоне терминала D. Например, в отеле 'GoSleep.Moscow" (терминал Е, 3-й этаж, возле Gate 36) размещено 12 капсул, выполненных в футуристическом дизайне, а в реальности - это спальные места. Можно лежать и любоваться видом из панорамного окна на летное поле, или, закрыв мягкие жалюзи, выспаться перед полетом. Внутри капсулы циркулирует воздух через специальные вентиляционные отверстия. Также для пользования предоставляется багажный отсек, USB-разъем для зарядки гаджетов. Плед и подушку дадут за отдельную плату. Возможности принять душ нет.

СТОИМОСТЬ: дневной тариф с 10 до 22 часов - 300 рублей за 1 час, ночной тариф — 500 рублей за 3 часа.

Буккроссинг

При капсульном отеле GettSleep (Терминал D) есть открытый стеллаж с книгами. Жить в отеле, чтобы взять книгу, необязательно. Взять литературу бесплатно может любой желающий, оставив при этом свою книгу взамен.

Доставка еды

Вы можете воспользоваться уникальной услугой бесплатной доставки продуктов и свежей кулинарии в любой терминал аэропорта Шереметьево. Для этого накануне вылета оформите заказ на сайте гастронома Глобус Гурмэ Экспресс (ggexp.ru) и курьер доставит его к выходу из зоны выдачи багажа выбранного вами терминала или на стойку регистрации в указанное время.

Ресторан на борт

Хотите взять с собой на борт обед или ужин из ресторана? Легко. "Аэроменю" — совместная с Novikov Group услуга по доставке бортового питания. Вам предложат салат из авокадо, клубники и тофу (470 рублей), боул с нутом, козьим сыром и печёной свеклой (600 рублей), шоколадный мусс с манговым соусом и ягодами (450 рублей) и другие блюда. Как это работает? Выберите набор блюд из меню, укажите номер и дату рейса, оплатите заказ банковской картой, еду доставят к вашему выходу на посадку на рейс. Важно сделать заказ за 90 минут до вылета.

Скидки владельцам Mercedes-Benz

Для владельцев и водителей Mercedes-Benz действует скидка в размере 10%. Фото: Пресс-служба Шереметьево.

Mercedes-Benz Café открылось в новом терминале B в "стерильной" зоне (3 этаж). Уютное кафе на 40 посадочных мест. Атмосфера luxury life. Здесь предложат широкий выбор напитков и блюд итальянской кухни, в том числе зерновой кофе, обжаренный вручную. А десерты там приносят вместе с игрушечными мерседесами. Очень романтично в такой обстановке подкладывать к пирожному обручальное колечко (такие случаи были). Также в кафе предусмотрена возможность забрать заказ на борт самолета. Для владельцев и водителей Mercedes-Benz действует скидка в размере 10% на все меню при предъявлении ключа от автомобиля.

Венчание в часовне

В терминале Е на втором этаже (общая зона) можно посетить часовню Николая Чудотворца. Здесь батюшка даже сможет обвенчать молодых. Часовня открыта ежедневно с 8.00 до 18.00. На территории аэропорта также есть храм Воскресения Христова — до него можно добраться за 10 минут на автобусе от терминала F. Он открыт для посещения с 8.00 до 20.00.

Часовня Николая Чудотворца. Фото: Пресс-служба Шереметьево

Aero-beauty

Не успели сделать маникюр перед поездкой на море? Не беда. На 1 этаже в Терминале E есть салон красоты Aero-beauty. Здесь вам сделают маникюр (от 1000 рублей), педикюр (от 1200 рублей), а еще стрижку (от 2700 рублей). Не только вам, но и супругу, и дочке. Необходимо заранее записаться по телефонам 8 (985) 231 20 12, 8 (926) 326 90 60. Салон работает с 10.00 до 20.00. Если вам нужна услуга в другое время, то мастера готовы выйти за оплату +50%.

Бесплатная подкачка шин

В крытом паркинге рядом с терминалом D (2 минуты пешком), смогут помочь в запуске аккумулятора и подкачать шины — и все это бесплатно. Стоимость парковки: 200 рублей в час. Контактный телефон 8 (800) 707-96-72.

ДОМОДЕДОВО

Торт на борт

Заварные пирожные, нежное суфле "Птичье молоко", да хоть шоколадный торт можно заказать на борт самолета. Таким образом, порадовать себя любимого, семью или сделать кому-то сюрприз. Десерт испекут на фабрике бортового питания Домодедово, которая расположена на территории аэропорта.

- Заранее сделайте заявку своей авиакомпании. Мы часто делаем торты и пирожные к Дню рождения пассажира. Однажды даже делали свадебный торт. Вот только не очень удобно в самолете его резать, но это уже дело пассажира. Более того, иногда авиакомпании даже заказывают мороженое — доставить его холодным реально, - рассказали на фабрике.

Аэротель Экспресс

Новый отель находится на втором этаже пассажирского терминала. Это 35 номеров. Жить здесь можно хоть 2 часа, хоть 24 часа. Проживающим предоставят бесплатный доступ к сети Wi-Fi, а также бесплатно чай, кофе и печенье. скидку 20% на услуги ресторана и тренажерного зала.

СТОИМОСТЬ: 2 часа — 2700 рублей, 4 часа — 4200 рублей, 6 часов — 5000 рублей.

Зайти в храм

На территории аэропорта "Домодедово" есть три храма. На втором этаже общей зоны пассажирского терминала находится Часовня Архангела Михаила, открыта она круглосуточно. Здесь же на втором этаже расположена Синагога, которую можно посетить с понедельника по четверг, а также в воскресенье с 9.00 до 18.00 (кроме традиционных еврейских праздников). А на промежуточном этаже общей зоны пассажирского терминала расположилась мечеть "Сафар", она открыта для верующих круглосуточно.

АЭРОЭКСПРЕСС+МЕТРО

Пассажиры с детьми, беременные женщины и люди с ограниченными физическими возможностями могут воспользоваться бесплатной услугой "Персональный помощник", которая включает в себя встречу пассажира в терминале "Аэроэкспресс", помощь в оформлении проездных документов с правом внеочередного обслуживания, помощь в размещении багажа в аэроэкспрессе, а также содействие при посадке в вагоны аэроэкспресса.

Недавно появилась опция "Аэроэкспресс+метро" - сотрудники "Аэроэкспресс" встречают пассажиров в аэропорту и сопровождают до вокзала, где их встречают сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров метро и провожают до нужной станции.

Заказать сервис можно на сайте www.aeroexpress.ru, заполнив форму заявки, по телефону горячей линии

8-800-700-33-77, а также на стойках информации в терминалах и на вокзалах.

- В ближайшее время для удобства наших пассажиров планируем открыть капсульный отель в терминале "Аэроэкспресса", который расположен в аэропорте "Шереметьево". Также работаем над созданием дополнительных бонусов для пассажиров, - рассказали в пресс-службе компании "Аэроэкспресс".