Правительство РФ поддержало поисковиков, обнаруживших останки поэта Мушфига

СЕГОДНЯ 15:40 2018-10-29T15:48:56+03:00

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Пресс-служба вице-премьера правительства России Ольги Голодец, курирующей вопросы культуры, поддержала энтузиастов.

«Судя по результатам, требуется профессиональная исследовательская работа по идентификации найденных останков. Вместе с тем вызывает большое уважение факт упорной поисковой работы, проделанной группой энтузиастов», - говорится в сообщении пресс-службы вице-премьера. В публикации пресс-службы Ольги Юрьевны Голодец также отмечается, что «предполагаемые останки поэта были найдены в ходе поисковых работ, проведенных при содействии и по инициативе российского предпринимателя и мецената Фархада Ахмедова, которому ранее вместе с единомышленниками уже удалось отыскать и идентифицировать останки известного советского и азербайджанского государственного деятеля — бывшего первого секретаря ЦК компартии Азербайджана, депутата Верховного Совета СССР 1-го и 3-го созывов Мир Джафара Багирова».

Пресс-служба российского вице-премьера подчеркивает, что имя Мушфига и его творчество – общее достояние Азербайджана и России, где знают и помнят именитого поэта, оставившего глубокий след в советской литературе. «В России имя бакинского поэта Микаила Мушфига стало широко известно в 30-е годы прошлого века, когда в «Литературной газете» и других всесоюзных изданиях стали печататься его произведения, среди которых поэмы «Гая», «Мой друг», «Среди буровых», «Пастух», «Дядя Джаби». Жизненный и творческий путь Микаиля Мушфига и его драматическая судьба в полной мере являются отражением великого и трагического периода совместной истории русского и азербайджанского народов, их общей культуры и менталитета», - говорится в заявлении пресс-службы вице-премьера.

Между тем, на громкое событие, связанное с предполагаемым обнаружением останков Мушфига, уже откликнулись многие деятели культуры и искусства Азербайджана и России, а также известные политики. Так, по оценке секретаря Союза писателей Азербайджана Чингиза Абдуллаева, факт обнаружения останков знаменитого поэта Микаила Мушфига является «знамением и закономерностью». По словам Абдуллаева, «в своё время общенациональный лидер Гейдар Алиев сумел найти и вернуть в Азербайджан прах выдающегося писателя и общественного деятеля Гусейна Джавида. Возможно, сейчас, при его сыне, удастся восстановить ещё одну историческую несправедливость, и прах другого выдающегося поэта - Микаила Мушфига - будет найден и предан земле как полагается». В российской Госдуме также с энтузиазмом восприняли новость из Азербайджана. Недавно председатель комитета по делам семьи, женщин и детей нижней палаты Тамара Плетнева поддержала идею назвать одну из улиц в Москве именем выходца из Азербайджана, дважды Героя Советского Союза, генерал-майора Ази Асланова. По ее мнению, в ряду выдающихся сынов Азербайджана, чья память подлежит увековечению и в России, должно быть и имя поэта Микала Мушфига, который являлся не только талантливым литератором, но и просветителем, выступавшим за межнациональное согласие.