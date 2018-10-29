В Москве лихач на иномарке протаранил отца с ребенком и избил мужчину битой

СЕГОДНЯ 15:20 2018-10-29T15:32:51+03:00

От удара коляска с малышом перевернулась, но кроха не пострадал [видео]

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Жуткий случай, который запечатлели камеры видеонаблюдения, на днях произошел на севере столицы. На тротуаре вблизи магазина на улице Селигерской автомобиль «Опель астра», двигаясь задним ходом, задел мужчину с коляской.

Вместо извинений 27-летний отец ребенка получил по голове. На замечание пешехода лихач отреагировал в худших традициях дорожных разборок. Мужчина взял бейсбольную биту из салона иномарки и несколько раз ударил беднягу по голове. Во время избиения коляска с ребенком опрокинулась. Девятимесячный малыш чудом уцелел, хотя и оказался на асфальте. Его падение смягчил плотный осенний комбинезон.

Полицию вызвали сотрудники магазина, которые помогли молодому отцу обработать раны. Он был госпитализирован, причем речь идет о тяжком вреде здоровью. У него множество ушибов, а также открытая черепно-мозговая травма.

- Инициирована передача из органов полиции в центральный аппарат СК России уголовного дела о причинении тяжкого вреда здоровью мужчине, который гулял с ребенком. Следствие намерено установить мотивы нападавшего, изучить все обстоятельства произошедшего, в частности проверить, не пострадал ли ребенок в ходе этого инцидента, - сообщила «КП» Светлана Петренко, официальный представитель Следственного Комитета России.

Тем временем лихач пока находится на свободе. Это 29-летний житель Ростовской области. Как удалось выяснить «КП», уже в ближайшее время Тимирязевский суд Москвы рассмотрит ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Свидетелями станут в том числе и сотрудники продуктового магазина. Они уверяют, что в тот вечер автомобилист затарился пивом.