2018-10-29T15:56:41+03:00
Общество

Северо-Западную хорду в столице полностью запустят в 2019 году

Трасса разгрузит вылетные шоссе, ТТК и МКАД
Светлана ВОЛКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Длина Северо-Западной хорды составит 83 километра.Длина Северо-Западной хорды составит 83 километра.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Столичные власти продолжают строительство хордовых магистралей. В ближайшие два - три года завершат Северо-Восточную хорду и Южную рокаду, а также начнут Юго-Восточную хорду. На каждой из них появятся выход на МКАД и съезды-выезды для машин с одной хорды на другую в местах пересечения. А Северо-Западная хорда фактически готова.

- В следующем году полностью ее достроим, - сообщил сегодня, 29 октября, на пресс-конференции глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев. - На этой магистрали остаётся доделать один отрезок - мостовой переход через канал имени Москвы на пересечении улицы Народного Ополчения и улицы Нижние Мневники. Сейчас там небольшой мост через шлюз. После реконструкции здесь появится мощный балочный мост, которы пройдет над устьем шлюза канала имени Москвы. После этого хорда замкнётся.

Напомним, длина Северо-Западной хорды составит 83 километра. Маршрут пройдет от Дмитровского шоссе до Аминьевского шоссе и развязки с улицей Генерала Дорохова. Запуск хорды разгрузит в среднем на 15 процентов вылетные магистрали - Мичуринский проспект, Сколковское, Можайское, Рублевское, Звенигородское, Волоколамское, Ленинградское и Дмитровское шоссе, а также часть центральных улиц, Третье транспортное кольцо и МКАД. При этом пробег автомобилей при проездах между соседними районами сократится примерно на 10 процентов.

По словам Андрея Бочкарева, до конца этого года планируют завершить строительство участка Варшавского шоссе от Проектируемого проезда № 728 до обводной дороги на Подольск, включая развязку. Кроме того, запустят движение по разворотной эстакаде на участке новой дороги от Большой Академической улицы до Дмитровского шоссе.

КОНКРЕТНО

В 2018 году в Москве планировалось строительство:

- 94,5 км дорог;

- 26 искусственных сооружений - мостов, путепроводов;

- 15 пешеходных переходов.

На октябрь 2018 года построено:

- 98,5 км дорог;

- 53 искусственных сооружения;

- 17 пешеходных переходов.

В частности, в этом году запустили несколько участков Северо-Восточной хорды - от улицы Фестивальной до Дмитровского шоссе, от шоссе Энтузиастов до МКАД; участок Северо-Западной хорды, включая улицы Крылатскую, Ярцевскую, Боженко, Кубинку с выходом на Можайское шоссе; участок будущей дороги Солнцево-Бутово-Видное от Киевского шоссе до Калужского шоссе.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Правительство РФ поддержало поисковиков, обнаруживших останки поэта Мушфига
В ходе поисковой экспедиции в поселке Пута Гарадагского района Азербайджана удалось обнаружить останки, предположительно принадлежащие репрессированному в 1938 году известному  советскому азербайджанскому поэту Микаилу Мушфигу
Обороняться или убивать: Нужно ли в России поднимать возраст продажи оружия
Эксперты поделились с «КП» своим мнением о том, есть ли необходимость после трагедии в Керчи ужесточить контроль и повысить возраст, дающий право на покупку и ношение оружия в России [дискуссия]
Пять главных вопросов о том, как получить качественную и своевременную медпомощь по полису ОМС в 2018 и в 2019 году
«Комсомолка» провела конференцию, где ведущие эксперты рассказали о правах, новых возможностях пациентов в системе ОМС и дали советы, как воспользоваться такими гарантиями на практике
Новости 24
Более 2 млн жителей Подмосковья сделали прививки от гриппа
Деньги за платную парковку потратят на общественный транспорт
Автовоз и грузовик столкнулись под Москвой
Фестиваль «День народного единства» пройдет в Москве
На улицах Москвы ставят оранжевые контейнеры со щебнем на случай гололеда
Берега вдоль Москвы-реки полностью благоустроят за пять лет
В столице пройдет акция по профилактике инсульта
В подмосковных Мытищах построят путепровод за 2,4 млрд рублей
В столице запустят еще пять щитов для строительства тоннелей метро
Полиция задержала серийных автоугонщиков
В центре Москвы продлили работу книжного фестиваля «Букинист»
Вещий сон принес москвичу 9 миллионов рублей
Московский зоопарк с 1 ноября переходит на зимний режим работы
В парке "Сокольники" пройдёт акция "Розовая ленточка"
На Ленинградском проспекте построят паркинг с теннисными кортами на крыше
В технопарках Москвы расширяются производственные площадки иностранных компаний
Два грузовика столкнулись в Москве