Северо-Западную хорду в столице полностью запустят в 2019 году

СЕГОДНЯ 15:48 2018-10-29T15:56:41+03:00

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Столичные власти продолжают строительство хордовых магистралей. В ближайшие два - три года завершат Северо-Восточную хорду и Южную рокаду, а также начнут Юго-Восточную хорду. На каждой из них появятся выход на МКАД и съезды-выезды для машин с одной хорды на другую в местах пересечения. А Северо-Западная хорда фактически готова.

- В следующем году полностью ее достроим, - сообщил сегодня, 29 октября, на пресс-конференции глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев. - На этой магистрали остаётся доделать один отрезок - мостовой переход через канал имени Москвы на пересечении улицы Народного Ополчения и улицы Нижние Мневники. Сейчас там небольшой мост через шлюз. После реконструкции здесь появится мощный балочный мост, которы пройдет над устьем шлюза канала имени Москвы. После этого хорда замкнётся.

Напомним, длина Северо-Западной хорды составит 83 километра. Маршрут пройдет от Дмитровского шоссе до Аминьевского шоссе и развязки с улицей Генерала Дорохова. Запуск хорды разгрузит в среднем на 15 процентов вылетные магистрали - Мичуринский проспект, Сколковское, Можайское, Рублевское, Звенигородское, Волоколамское, Ленинградское и Дмитровское шоссе, а также часть центральных улиц, Третье транспортное кольцо и МКАД. При этом пробег автомобилей при проездах между соседними районами сократится примерно на 10 процентов.

По словам Андрея Бочкарева, до конца этого года планируют завершить строительство участка Варшавского шоссе от Проектируемого проезда № 728 до обводной дороги на Подольск, включая развязку. Кроме того, запустят движение по разворотной эстакаде на участке новой дороги от Большой Академической улицы до Дмитровского шоссе.

КОНКРЕТНО

В 2018 году в Москве планировалось строительство:

- 94,5 км дорог;

- 26 искусственных сооружений - мостов, путепроводов;

- 15 пешеходных переходов.

На октябрь 2018 года построено:

- 98,5 км дорог;

- 53 искусственных сооружения;

- 17 пешеходных переходов.

В частности, в этом году запустили несколько участков Северо-Восточной хорды - от улицы Фестивальной до Дмитровского шоссе, от шоссе Энтузиастов до МКАД; участок Северо-Западной хорды, включая улицы Крылатскую, Ярцевскую, Боженко, Кубинку с выходом на Можайское шоссе; участок будущей дороги Солнцево-Бутово-Видное от Киевского шоссе до Калужского шоссе.