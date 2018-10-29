На зарядку становись: В Москве в Центральном Детском Магазине на Лубянке открылся крупнейший парк виртуальной реальности

СЕГОДНЯ 17:30 2018-10-29T17:31:26+03:00

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В Центральном Детском Магазине на Лубянке 25 октября состоялось официальное открытие уникального парка развлечений «Arena Space». Его, на самом деле, трудно назвать обычным, ведь все его аттракционы являются виртуальными! С помощью специальных очков виртуальной реальности (VR), контроллеров, шлемов и другой современной техники каждый посетитель окунется в «мир будущего». Над удивительным проектом создатели работали около четырех лет.

Крупнейший в Восточной Европе VR-парк располагается на цокольном этаже комплекса. На площади около 650 квадратных метров находятся девять удивительных игровых зон. Интерьер «парка будущего» безумно красив: каждый аттракцион подсвечен разноцветными неоновыми огнями, а на стенах находятся многочисленные экраны, на которых демонстрируется то, что ощущает каждый игрок, находясь в виртуальном пространстве. О том, из каких зон состоит нано-парк и в чем их особенности рассказали Василий Рыжонков, основатель «Arena Space» и Андрей Табуринский, сооснователь компании.

- Наша команда работала над проектом целых четыре года для того, чтобы чуточку приблизить людей к будущему, погрузить в невероятный контент и подарить незабываемые эмоции. К слову, наш контент является не только развлекательным, но и образовательным. Это очень важно. Наши аттракционы похожи на школьную экскурсию: интересно и полезно,- подметил Андрей Табуринский.

Итак, высокотехнологичный виртуальный парк состоит из:

- Зона полного погружения. В ней игроки полностью погружаются в игровой процесс на специально обустроенной площадке с помощью специальных «рюкзаков». Все действия участников синхронизируются в реальности и в виртуальном пространстве. В зоне полного погружения могут сражаться до 12 человек сразу.

- Зона дополненной реальности. На существующую реальность идет наложение игровых элементов. С ними игроки и взаимодействуют. Участники «битвы» все время находятся в движении и получают возможность сражаться друг с другом огненными шарами. Эта игра напоминает вышибалы.

- Зона квестов. Здесь игрокам предстоит в команде решать сложные задачки на время. Длится игра в этой зоне около 45 минут. Интеллектуальный квест рассчитан на 2-4 человека.

- Зона VR Action Game Тут участники могут устраивать перестрелки в шутере или проходить различные аркады.

-Зона VR-аттракционов. Это самая насыщенная аттракционами площадка. Здесь каждый желающий может прокатиться на крутой гоночной машине, представив себя на «Формуле-1» с помощью специальных очков, взмыть ввысь на параплане, а также отправиться в виртуальное путешествие по миру.

-Зона VR Сubes. Аттракцион состоит из очков виртуальной реальности, шлема и контроллеров. Можно стрелять из виртуальных луков, пистолетов, огнеметов, а также кидаться в противника снежками.

-Зона Party Room и зона VR Lounge рассчитана на проведение праздников, школьных экскурсий.

В парке есть также свой небольшой, но очень необычный кинотеатр Arena-Cinema 360. С помощью специальных очков каждый посетитель сможет полностью погрузиться в фильм, транслируемый на экране.

Все зоны удивительного парка подходят для аудитории разных возрастов. Есть зоны для мам с детьми, которые работают утром, для подростков, которые работают днем, для взрослых и семей зоны работают вечером в выходные.

К слову, большинство техники парка российского производства. Помимо него есть оборудование из Китая и Белоруссии. До конца этого года дружная команда Arena Space планирует расширить парк.

Со 2 по 4 ноября в виртуальном парке будет проходить интересная развлекательная программа для посетителей. Уже сейчас на сайте «парка будущего» cdm.arenaspace.ru можно забронировать билеты на аттракционы по сниженной цене, а также оставить заявку на проведение торжественного мероприятия.

Кстати, в парке можно приобрести подарочные сертификаты на разное количество аттракционов, провести незабываемый день рождения как самого юного посетителя, так и взрослого гостя парка. Ведь сам парк, как шутит команда Arena Space, рассчитан на людей от 6 до 106 лет!