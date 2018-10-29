Минфин о стрельбе сотрудника: «Он просто защищал беременную жену»

СЕГОДНЯ 17:35 2018-10-29T19:28:23+03:00

В Минфине заверили «Комсомолку», что их сотрудник применил оружие, чтобы защитить беременную жену. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По данным ведомства, Павел Ефимов, которого подозревают в хулиганстве, сам сейчас находится на больничном

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Москвичи обсуждают историю со стрельбой в Москве, которую устроил сотрудник Минфина Павел Ефимов. 39-летнего заместителя директора Департамента проектного финансирования и инвестиционной политики Министерства финансов РФ подозревают в хулиганстве.

В Минфине заверили «Комсомолку», что их сотрудник применил оружие, чтобы защитить беременную жену. При этом, по данным ведомства, нападавших было трое.

- Произошел бытовой конфликт на почве долговременных неприязненных отношений жителей дома, где он снимает однокомнатную квартиру с его беременной супругой. Она парковалась на местах, предназначенных, по мнению постоянно проживающих жителей дома, только для их автомобилей, - сообщили в пресс-службе Минфина.

В ходе разборок чиновнику сломали нос, он получил многочисленные ушибы.

- Травматическое оружие применено им с целью самообороны и для защиты жизни беременной супруги от нападения троих нетрезвых граждан. Первый выстрел был сделан в воздух с целью предупреждения, - пояснили в пресс-службе.

23 октября Ефимов подал заявление в полицию о проведении проверки по статье 112 УК "Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести"

В ведомстве также добавили, что сейчас Павел Ефимов находится дома на больничном.

Напомним, инцидент произошел 22 октября на востоке столицы. Чиновник повздорил со своим соседом, начальником транспортного отдела ООО «Спецлитмаш» и дважды выстрелил в него из травмата марки «Оса».

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