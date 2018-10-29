Андрей Бочкарев: «В Москве строится новый транспортный каркас столицы из скоростных хорд, железных дорог и метро»

СЕГОДНЯ 18:40 2018-10-29T18:39:51+03:00

«Комсомолка» поговорила с руководителем Департамента строительства Москвы о ключевых дорожных проектах, перспективах для инвесторов и о новом транспортном каркасе города

Изменить размер текста: A A

- Андрей Юрьевич, каким будет Московское метро в ближайшие несколько лет?

- По темпам строительства транспортной инфраструктуры Москва находится среди мировых лидеров. В столице живут 12 миллионов москвичей. Город принимает 21 миллион туристов в год. По улицам ездят 5,6 миллионов автомобилей, и эти цифры с каждым годом растут. Результаты деятельности Департамента строительства Москвы создают условия жителям быстрее и удобнее перемещаться по городу.

К 2023 году протяженность рельсового транспорта Москвы и ближайшего Подмосковья, включая метро, МЦК и МЦД, превысит тысячу километров. Это в три раза больше по сравнению с 2010 годом.

Столица переживает крупнейшую стройку в истории московской подземки. С 2011 года в Москве было построено 136 километров линий метро. Специалисты метростроя возвели 71 новую станцию метро с учетом станций МЦК, три дополнительных вестибюля и восемь электродепо метрополитена.

В феврале был открыт первый участок БКЛ от станции «Петровский парк» до станции «Деловой центр». Сегодня работы развернуты на всех участках. В 2023 году планируется полностью замкнуть кольцо. Предполагают, что новым кольцом – БКЛ – будут пользоваться около миллиона пассажиров в день.

В целом к 2024 году протяженность линий московского метро превысит 555 километров. Метро в шаговой доступности получат 90% москвичей. Близость к метро, возможность в кратчайшие сроки добраться в любую точку города - один из главных критериев при выборе квартиры. Иными словами, от строительства транспортной инфраструктуры города москвичи выигрывают время.

- Планы развития в Москве грандиозные. Сколько дорожных проектов планируется завершить в столице до конца этого года?

- Сейчас строится новый транспортный каркас столицы, состоящий из скоростных хорд, железных дорог и метро. Говорят, все дороги ведут в Москву, но сегодня кажется, что все дороги ведут по Москве. По плану в 2018 году мы должны были построить и ввести в эксплуатацию 94,5 километра дорог, 26 искусственных сооружений, 15 пешеходных переходов. Уже в сентябре мы перевыполнили план, завершив строительство 98,5 километров дорог, 53 искусственных сооружений и 17 пешеходных переходов. Темпы и объемы строительства дорожных объектов остаются по-прежнему на высоком уровне и снижаться не будут.

В Москве почти не осталось мест, не охваченных удобным транспортным сообщением. Жители столицы меньше времени проводят в пути, улучшают качество жизни, получают больше возможностей для развития, свободу распоряжаться своим временем.

Расскажите о планах реконструкции существующих и строительства новых транспортных развязок на МКАДе?

В настоящее время ведется строительство многоуровневой транспортной развязки на пересечении МКАД с Бесединским шоссе. Завершение работ планируется в 2020 году.

Ведутся проектно-изыскательские работы по транспортной развязке на пересечении улицы. Генерала Дорохова с МКАД.

До конца 2018 года планируем начать работы по строительству транспортной развязки на пересечении Волоколамского шоссе с МКАД, уже завершается проектирование.

Также планируем приступить к проектно-изыскательским работам еще по 6-и развязкам на пересечении с МКАД: на пересечении с улицей Поляны, с Липецкой улицей, с улицей Верхние Поля, с улицей Капотня, с Алтуфьевским и с Осташковским шоссе.

- На Ваш взгляд, какие причины инвестиционной привлекательности ТПУ можно назвать основными?

- В Москве до 2025 года предполагается построить 153 транспортно-пересадочный узел, и это, как вы понимаете, открывает широкие горизонты для инвестирования. Пассажиропоток ТПУ гарантирует инвесторам окупаемость затрат на стройку.

Транспортные узлы не просто упрощают движение москвичам и гостям столицы, но и привлекают инвесторов. В ТПУ открываются кафе, кофейни, магазины, салоны красоты, кинотеатры, фитнес-центры, отделения банков, медицинские центры, химчистки и многое другое. Например, в ТПУ «Планерная» расположены десятки магазинов, заведений общепита и сферы обслуживания. Горожане получают нужные услуги в удобном месте, на ходу и рабочие места рядом с домом. Город решает транспортный вопрос, благодаря участию инвесторов ускоряет строительство, наконец, получает налоги от собственников коммерческих заведений в ТПУ.

В сентябре 2016 года был объявлен тендер на строительство восьми узлов. Это «Дмитровская», «Павелецкая», «Парк Победы», «Пятницкое шоссе», «Технопарк», «Тропарёво», «Фонвизинская» и «Ховрино». Общая сумма инвестиций в эти объекты превышает 62 миллиарда рублей.

- Как продвигается строительство транспортной инфраструктуры в Новой Москве?

- Только в этом году Департаментом строительство сдано в эксплуатацию на территории Новой Москвы более 46 километров дорог и 14 искусственных сооружений. Сюда входят и более 30 километров автодороги Солнцево – Бутово – Видное, и более 12 километров реконструированного Калужского шоссе. В этом году его реконструкция полностью завершена, суммарно построено и реконструировано около 50 километров дорог, построено 17 искусственных сооружений.

В 2017 году мы построили 3 путепровода через железнодорожные пути на территории Новой Москвы: в Щербинке, Крекшино и Кокошкино. Пересекать железнодорожные пути стало удобно и безопасно, исчезли многочасовые заторы.

По Новой Москве проходят Сокольническая, Калининско-Солнцевская и Коммунарская линии метро. Раньше жители добирались до центра Москвы за три часа, теперь - за тридцать минут.

ЦИФРЫ

134 капитальных транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) - находятся в работе

55 ТПУ - создадут на станциях метро за счет бюджета

По 16 проектам ТПУ - определены инвесторы

2025 год - 153 транспортно-пересадочный узел в Москве

85,4 км дорог - построено за 6 лет в Новой Москве

140,5 км дорог - строится

99,3 км - проектируется

1 млн. кв. м недвижимости - построили в Новой Москве в 2018 году

5 - 6 минут - интервал движения поездов Московских центральных диаметров (МЦД) в часы пик

В 2019 - начале 2020 года - запустят первые два диаметра МЦД

330 млн. людей в год - планируемый пассажиропоток МЦД

С 2011 года:

136 км линий метро - проложено в Москве

71 новая станция, включая МЦК

3 вестибюля

8 электродепо

План на 2018:

94,5 км дорог

26 искусственных сооружений

15 пешеходных переходов

Уже сделано:

98,5 км дорог

53 искусственных сооружений

17 пешеходных переходов

555 км - длина метро в 2024 году

90% москвичей - получат метро в пешей доступности