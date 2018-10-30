Внимание! На старт! Марш! Кошка бежит первой

СЕГОДНЯ 01:00 2018-10-29T20:16:27+03:00

Покупательский интерес к новостройкам на старте продаж снова растет. На сегодня для многих это единственный способ приобретения жилья

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По утверждению специалистов, стоимость такой квартиры на 20-50% дешевле, чем если брать аналогичную жилплощадь в уже сданном доме. Естественно, ради столь существенной экономии люди готовы ждать два-три года завершения строительства. Хотя, конечно, в этой ситуации есть и свои риски.

Ведь квартира существует пока только в будущем времени, ее невозможно увидеть, заранее оценить, походить по ней и выглянуть из окошка, чтобы прикинуть, подходит ли и то, что видишь вокруг. Кроме того, нужно быть уверенными, что внесенные в качестве первоначального взноса деньги не пропадут, и стройку "не заморозят" на стадии полуготовности дома.

Поэтому, чтобы чувствовать себя со всех сторон защищенными, к сделке необходимо готовиться: тщательно изучить рынок и не промахнуться с выбором застройщика.

Итак, как же грамотно выбрать новостройку на этапе строительства?

Выбираем строительную компанию

При выборе застройщика в первую очередь обращаем внимание на его надежность, впечатление о которой сложится из количества реализованных им объектов, их технических характеристик и отзывов покупателей.

Здесь важно учитывать все: и месторасположения дома, и экологию микрорайона, и его транспортную доступность, и наличие вокруг хорошо организованной инфраструктуры с детскими садиками, школой, магазинами, поликлиникой, кафе, домами быта и зонами отдыха. Все вместе это в будущем отразится на стоимости приобретенного жилья, если возникнет необходимость его сдать или продать.

Фокусируемся также и на договоре, по которомуведутся продажи в жилой комплекс (ЖК).

Новенькое берем на заметку

Совсем недавно о старте продаж в ЖК "Инновация" объявила Группа Компаний (ГК) «Гранель». Покупателей привлекает доступная цена предложения, комфортная планировка квартир и территориальное удобство будущего жилого комплекса.

Купить студию площадью от 19,5 кв. м в этом проекте можно за 1,7 млн рублей. И к тому же предусмотрена ипотека, платежи по которой будут очень и очень гуманными, посильными даже при среднем заработке. Прекрасный вариант проживания для студента.

Чтобы не быть голословными, приведем примерный расчетежемесячных выплат по ипотеке при условии, что кредит оформляется на 20 лет, первоначальный взнос составляет 15%, а ипотечная ставка - 8%.

Это значит, что для первоначального взноса потребуется только 255 тысяч рублей, а ежемесячные платежи составят 12 тысяч рублей. Съемная "однушка" в Подмосковье и то дороже!

Купить студию площадью от 19,5 кв. м в этом проекте можно за 1,7 млн рублей.

А однокомнатную квартиру на этапе строительства площадью 32 кв. м вполне реально приобрести за 2,7 млн рублей (конечно, есть варианты и подороже - в зависимости от этажа и планировки).

Что касается ходовых двухкомнатных квартир общей площадью около 50 кв м, то цены на них начинаются от 3,8 млн рублей.

Экономим время - те же деньги

Время, которое мы тратим на дорогу до работы и обратно, до центра столицы - это тоже время нашей жизни. Поэтому степень удаленности жилья от "очага цивилизации" становится едва ли не решающим фактором при выборе местожительства.

Когда на то, чтобы добраться из дома туда, куда нужно, в любом направлении к центру, в среднем уходит 25-30 минут, это можно считать большой удачей.

Так, ЖК «Инновация» строится на престижном "зеленом" западном направлении Подмосковья, в 2 км от МКАД по Минскому шоссе и в 25 минутах езды на общественном транспорте от центра Москвы. На своих двоих добраться до ЖК можно за четверть часа на маршрутке от станций метро синий ветки: «Кунцевская», «Славянский бульвар» и «Молодежная». Для кого-то оптимальным вариантом станет электричка. Из центра около получаса едете до станции «Трехгорка» (электрички Белорусского направления), а оттуда до новостройки рукой подать - несколько минут приятной пешей прогулки. Сойдя с поезда, вы сразу почувствуете, что воздух здесь совсем другой, хотя, казалось бы, большой город совсем рядом.

Дело в том, что с трех сторон ЖК окружают зеленые зоны: Подушкинский лес (в котором, кстати, располагаются, знаменитая лыжная трасса и «Спортивный парк отдыха имени Ларисы Лазутиной»); «Мещерский парк» (с великолепным ландшафтным дизайном, зонами отдыха, многокилометровыми велосипедными дорожками, проложенными по лесу, пляжами, спасательной станцией и чередой прудов, в одном из которых летом разрешено купание). Для детей и взрослых, любителей острых ощущений здесь разбит и панда-парк. Также работают площадки для занятия ворк-аутом и йогой и т.д. и т.п.

А по соседству - научный кластер «Сколково», центр инноваций новейшей России, который и стал отправной точкой для основания ЖК «Инновация».

С трех сторон ЖК окружают зеленые зоны.

Учитываем, чтобы было на что посмотреть

Найденные архитектурные решения будущего жилого комплекса "Инновация"и особенности планировки квартир в нем объясняют претенциозность его названия.

Согласно концепции, планируется возвести 4 монолитных здания переменной этажности от 10 до 24 этажей с яркими цветными фасадами, объемными формами и красивыми благоустроенными дворами, где детям будет интересно гулять.

Что касается непосредственно квартир, то выбор метража колеблется от 19,2 до 75,9 кв. м, при этом в каждой линейке предлагается на выбор несколько вариантов планировки. Более того, возможна самостоятельная перепланировка. Потолки в новостройке соответствуют нормам бизнес-класса и составляют 2,8 - 3 м. Можно приобрести жилье как с отделкой, так и без нее. Очевидное преимущество варианта с отделкой в том, что ремонт можно "попутно" включить в ипотеку и не тратить на него дополнительные деньги.

Рядом с многоквартирными домами в шаговой доступности появится все, что нужно для полноценного и комфортного проживания: вся необходимая социальная и коммерческая инфраструктура (школа на 600 учеников и два детских сада на 310 малышей; подземные паркинги на 489 машиномест, большой фитнес-центр и торговый центр; первые этажи новостроек будут отданы под салоны красоты, магазины, кафе и прочую полезную и нужную "социалку").

До сдачи в эксплуатацию первой очереди ждать осталось совсем недолго - она запланирована на III квартал 2020 года.

Есть и еще одна причина поспешить с приобретением жилплощади тем, кто не решил пока для себя этот вопрос: эксперты утверждают, что если в этом году цены на новостройки еще останутся на прежнем уровне, то уже со следующего года и в ближайшей перспективе стоимость жилья на первичном рынке, скорее всего, вырастет. Причина – в отказе от долевого строительства и переходе к модели проектного финансирования. С одной стороны, эти законодательные нововведения сделают рынок недвижимости безопаснее, а с другой - менее доступным для покупателя, поскольку вызовут рост цен на квадратный метр.