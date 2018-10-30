2018-10-30T11:37:45+03:00
Общество

В Москве микрозаемщики перерегистрировали на себя квартиры клиентов на 200 млн. рублей

Жертвами аферистов стали как минимум 23 семьи
Семен ЕЛЕНИН
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Будьте бдительны при оформлении любых кредитов.Будьте бдительны при оформлении любых кредитов.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В Москве продолжается расследование по делу мошенников из микрофинансовой организации, которая проворачивала махинации с квартирами своих клиентов. Восемь человек, включая организаторов этого «бизнеса» были задержаны ещё весной 2017 года. Тогда им всем предъявили обвинение по статье «мошенничество». Теперь в деле появилась ещё одна статья - «организация преступного сообщества или участие в нем».

- В ходе расследования установлено, что с 2007 года по ноябрь 2017 года обвиняемые размещали в сети Интернет информацию о предоставлении займов под выгодные проценты, - рассказывает руководитель пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов. - Клиентов, которые обращались по объявлению, злоумышленники убеждали подписывать договор купли-продажи квартиры вместо договора займа якобы для обеспечения возврата заемных денежных средств, после чего регистрировали право собственности на недвижимость на себя или своих близких.

Жертвами мошенников стали как минимум 23 семьи из Москвы и Московской области. Но это только те эпизоды, по которым уже сейчас удалось собрать доказательную базу. Не исключено, что в деле могут появиться и другие пострадавшие.

На текущий момент общая сумма ущерба превышает 200 миллионов рублей.

Сейчас в деле 15 фигурантов. Шесть из них находятся под арестом в изоляторе. Остальные - под домашним арестом или подпиской о невыезде. Ещё один подозреваемый в бегах, его объявили в федеральный розыск.

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