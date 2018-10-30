Первый гололед в Москве: 10 машин столкнулись на МКАД, коммунальщики уже обрабатывают тротуары

СЕГОДНЯ 12:20 2018-10-30T12:29:08+03:00

Первый снег обернулся для москвичей гололедом и авариями на дорогах. Фото: Евгения ГУСЕВА

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Первому снегу радовались в соцсетях несколько дней назад, а вот первому гололеду, который образовался в ночь на 30 октября, никто не рад. На тротуарах и дорогах образовалась тонкая корка льда. В полночь на МКАДе было сразу три аварии. К счастью, без пострадавших.

- На 81 км МКАД в период с 0.00 до 0.30 было три аварии. Столкнулись две легковые машины, чуть позже еще две, недалеко от этих мест произошла авария трех машин. Пострадавших нет, - рассказали «Комсомольской правде» в ГУ ГИБДД по Москве. - Масштабных аварий в городе нет. Ближе к утру на 93 км МКАД столкнулись две газельки и легковая машина, люди не пострадали.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/675575" frameborder="0"></iframe> Видео с места ДТП на Сущёвском валу в Москве.

Но коммунальщики на борьбу с гололедом вышли еще с вечера. Противогололедными материалами они начали обрабатывать дороги, мосты, тоннели, эстакады, набережные и путепроводы.

- На улицах города сейчас работает специализированная коммунальная техника, которая обрабатывает противогололедными материалами мосты, тоннели, эстакады, набережные, путепроводы, затяжные подъемы и спуски. Также специальной смесью покрывают площадки торможения на остановках общественного транспорта, объекты рядом с ТЭЦ и открытыми водоемами, - рассказали в мэрии Москвы.

- Автомобилистам, не успевшим сменить летнюю резину на зимнюю, пользоваться общественным транспортом, - советуют сотрудники Центра организации дорожного движения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/675574" frameborder="0"></iframe> На ул. Академика Варги возник транспортный коллапс.

Водителей просят соблюдать скоростной режим и дистанцию, а пешеходам советуют не надевать обувь на высоком каблуке.

О ПОГОДЕ

- Выпавший снег и образовавшийся гололед долго лежать не будет, так как температура плюсовая. С 1 ноября вернется характерная осенняя погода. Среднесуточная температура будет +6 градусов, а 3 и 4 ноября термометры поднимутся до отметки +10 градусов — это выше климатической нормы на 3-4 градуса. Несмотря на теплую погоду, будут и осадки. Ночью температура не будет падать ниже 0 градусов. По предварительным прогнозам, снега не ожидается до конца ноября, - рассказала «Комсомольской правде» главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.