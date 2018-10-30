2018-10-30T12:26:27+03:00
Общество

За один день абоненты Tele2 подарили 170 Тб интернет-трафика

Итоги работы нового сервиса «Делитесь гигабайтами», который позволяет дарить интернет-трафик другим абонентам
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В первый день после запуска услуги пользователи передали своим родным и близким 170 Тб.

Благодаря новому сервису клиенты Tele2 первыми смогли передавать пакеты интернет-трафика другим пользователям бесплатно. Больше всего гигабайтов подарили абоненты из Московского региона. Второе место рейтинга регионов по популярности услуги ожидаемо заняли Санкт-Петербург и Ленинградская область. Средний пакет трафика, который дарили клиенты, равен 5 Гб.

Tele2 запустила новый сервис «Делитесь гигабайтами» 24 октября. Передавать интернет-трафик могут абоненты открытой тарифной линейки «Мой Tele2», а принимать – любые пользователи пакетных тарифов Tele2. Подарить можно как основной пакет интернета, так и накопленные ранее гигабайты. Услугой удобно управлять через приложение «Мой Tele2» – достаточно ввести номер получателя и указать передаваемый объем трафика. Подробнее о новом сервисе на сайте Tele2.

Антон Кондратов, коммерческий ди ректор «Tele2 Москва»:

«Tele2 реализует бизнес-стратегию lifestyle enabler. Мы не просто предоставляем качественную связь, но и заботимся о своих клиентах, поддерживаем их увлечения, предлагаем разнообразные сервисы и стремимся улучшить качество их жизни. Возможность делиться гигабайтами – это уникальная для российского телеком-рынка опция, которая нашла отражение в пользовательских предпочтениях. Наибольший объем трафика подарили именно столичные абоненты, так как здесь живут активные пользователи data-услуг, а проникновение смартфонов в столичной сети Tele2 превышает 90%».

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