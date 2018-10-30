СЕГОДНЯ 17:20 2018-10-30T17:24:35+03:00

На 100 гектарах «Острова мечты» разместят 10 тематических площадок с аттракционами, детской яхтенной школой, огромным парком у воды, концертным залом и гостиницей. Фото:stroi.mos.ru

Изменить размер текста: A A

«В центре порядок навели, а когда наш район обновят?» - переживали жители окраин столицы после благоустройства в исторических кварталах города. Теперь у мэрии дошли руки до остальных округов. Мэр Сергей Собянин объявил о старте новой программы - «Мой район». В нее войдет не только благоустройство, но и строительство новых дорог, домов, станций метро, капремонт школ, поликлиник и библиотек.

Перезагрузку устроят в каждом из 125 старых районов и 21 поселении Новой Москвы. По словам мэра, все программы «Мой район» будут ежегодно дополняться с учетом мнений москвичей. Свои предложения можно оставлять на сайте мэра Москвы (sobyanin.ru) в разделе «Программа «Мой район». Кроме того, в скором времени наказы жителей начнут собирать и местные депутаты. Первые проекты уже начали готовить. «КП» писала о новшествах в центре Москвы. Сегодня расскажем, что изменится на окраинах города в ближайшие годы.

Здание нового автовокзала на Щелковском шоссе будет похоже на океанский лайнер. Фото:stroi.mos.ru

Нагатинский Затон (Южный округ):

Через проспект Андропова перекинут стеклянный переход

В 2019 году должен открыться парк развлечений «Остров мечты». С набережной от причалов «Меловой» и «Кленовый бульвар» будут отчаливать прогулочные и экскурсионные теплоходы. Парк соединят с ближайшей станцией метро «Технопарк» стеклянным наземным переходом с травалаторами - бегущими дорожками. Его перекинут через проспект Андропова;

- на Большой кольцевой линии метро построят две новые станции - «Нагатинский Затон» и «Кленовый бульвар»;

- отремонтируют дом культуры «Нагатино», музыкальную школу имени Кара Караева, библиотеки;

- построят три дома по программе реновации на Судостроительной улице (на 113 и 325 квартир) и на улице Речников (на 113 квартир).

Гольяново (Восточный округ):

Для поклонников ЗОЖ построят бассейн

Вместо старого автовокзала на Щелковском шоссе в 2019 году появится огромный транспортный хаб. На 11 этажах - шести наземных и пяти подземных - разместят автобусный вокзал, супермаркет, кафе, кинотеатр со зрительным залом на 500 человек, паркинг;

- на Алтайской улице построят физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с бассейном;

- через Амурскую улицу перекинут подземный пешеходный переход, а над путями МЦК - надземный пешеходный переход, который свяжет Гольяново с районом Преображенское, построят участок 2-го Иртышского проезда с выходом на Северо-Восточную хорду.

Куркино (Северо-Западный округ):

На горнолыжный склон поедем по канатке

На улице Соколово-Мещерской в 1-м микрорайоне вместо пустыря появится парк с цветниками, игровыми и спортивными площадками, прогулочными дорожками, скамейками. Еще одно место для отдыха обустроят между улицами Соловьиная Роща, Родионовская и Воротынская. Здесь поставят детские и физкультурные комплексы, высадят деревья, кустарники и клумбы, сделают удобные спуски и подъемы с лестницами;

- горнолыжный склон обновят. Около него поставят павильоны для отдыха и открытые веранды, прокат тюбингов, а также запустят травалатор и канатную дорогу;

- на действующем катке на улице Соловьиная Роща заменят охлаждающую «начинку», установят аудиосистему, уличные часы, трибуны для болельщиков. Сам каток разделят на две площадки - для хоккейных матчей и любительского катания на коньках.

Чертаново Южное (Южный округ):

Дома культуры превратят в общественные центры

Построят транспортно-пересадочные узлы «Лесопарковая» и «Красный Строитель». В район протянут новую скоростную линию трамвая по улице Подольских Курсантов. Маршрут длиной 5,3 километра соединит Бирюлево Западное с метро «Пражская»;

- по новым линиям Московских центральных диаметров (МЦД) запустят поезда Нахабино - Подольск и Пушкино - Подольск с остановками на действующих железнодорожных станциях Покровская и Красный Строитель;

- дома культуры «Маяк» и «Гармония» отремонтируют и устроят в них общественные центры с кружками, выставками, кинопоказами, концертами;

- построят три детсада каждый на 125 детей, корпус начальной школы на 500 учеников и две школы на 350 и 550 детей.

В кинотеатре «Аврора» откроют кинокомплекс на пять залов, кафе, супермаркет. Фото:stroi.mos.ru

ЧТО ЕЩЕ

Теплый Стан (Юго-Западный округ)

Реконструкция кинотеатра «Аврора»; строительство на линии метро в Коммунарку станции «Улица Генерала Тюленева»; установка шумозащитных экранов около МКАД вдоль улиц Генерала Тюленева и Академика Варги.

Капотня (Юго-Восточный округ)

Продолжение реконструкции нефтеперерабатывающего завода для сокращения вредных выбросов; строительство разворотной эстакады над МКАД, тоннеля под улицей Верхние Поля и дополнительных съездов к торговому центру «Мега Белая дача» и рынку «Садовод»; прогулочная зона на набережной Москвы-реки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Какое все зеленое

Разбираемся в новых урбанистических экотехнологиях: что такое «зеленые» города, «зеленая» экономика и «зеленый» индекс

Проблема экологии мегаполисов - мировая проблема. Последние лет двадцать экологи и климатологи настойчиво говорят, что, учитывая объем промышленных предприятий в мире и рост населения планеты, человечество неизбежно погубит окружающую среду. Эксперты трубят во все трубы - правительствам стран нужно принимать кардинальные меры! Иначе через 17 лет будет пройдена точка невозврата к экоравновесию в мире. Именно поэтому в нашу жизнь стремительно приходят экотехнологии. От обычных зеленых насаждений, увеличения зеленых территорий в городах до внедрения экостандартов в жилой и офисной застройке, особенно в реновации ветхих зданий, и полной модернизации производств. (подробности)