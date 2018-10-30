Губернатор Подмосковья обсудил с банкирами вопросы кредитования бизнеса и сельского хозяйства

СЕГОДНЯ 16:45 2018-10-30T16:47:35+03:00

Андрей Воробьёв встретился с Президентом - Председателем правления банка ВТБ Андреем Костиным и с Председателем правления банка «Возрождение» Геннадием Солдатенковым.

Андрей Воробьёв встретился в Красногорске с руководителями банков ВТБ и «Возрождение»

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Московская область последние годы проводит планомерную политику создания максимально благоприятной среды для развития бизнеса в регионе. Это не только инфраструктурные предложения или налоговые льготы с субсидиями, но и помощь в получении доступных кредитов от крупнейших банков, работающих в Подмосковье.

29 октября губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв встретился в Красногорске с Президентом - Председателем правления банка ВТБ Андреем Костиным и с Председателем правления банка «Возрождение» (входит в группу ВТБ) Геннадием Солдатенковым.

«На встрече обсудили вопросы сотрудничества Московского областного гарантийного фонда и банка «Возрождения» по кредитованию субъектов малого и среднего бизнеса, а также сельхозпредприятий Подмосковья», - сообщает пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области.

Стоит отметить, что на текущий момент «Возрождение» входит в ТОП-3 активных бизнес-партнеров гарантийного фонда Московской области (фонд выступает поручителем по обязательствам подмосковных компаний). Например, за первые 9 месяцев 2018 года банк профинансировал 84 проекта малого и среднего бизнеса (общая сумма - 3,1 миллиарда рублей). 17 из них - как раз под поручительство гарантийного фонда (кредиты на 800 млн.).

Планируется, что в ближайшее время Московская область и банк «Возрождение» приступят к реализации сразу трёх совместных проектов в области сельского хозяйства - на базе сельхозпредприятия «Наш аграрий» (Воскресенский район), племенного хозяйства «Наро-Осановский» (Одинцовский район) и селекционно-семеноводческого центра «Деметра».