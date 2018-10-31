Бизнесмен заставил двор автохламом, чтобы жильцы платили ему за парковку

СЕГОДНЯ 01:05 2018-10-30T21:39:04+03:00

Одна из машин, которые завезли в элитный ЖК. Всего во дворе таких «корыт» 27 штук. Фото: Анастасия ВАРДАНЯН

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Красный «Опель» с разбитым лобовым стеклом, серенький «Фольксваген» с проеденным ржавчиной капотом, перекрашенный десятки раз «Форд» 60-х годов и почти полная линейка раздолбанных «Жигулей». Но эти «ласточки» вовсе не ждут утилизации. Припаркованный плотно друг к другу автохлам уже два месяца занимает места во дворах элитного жилого комплекса «Правый берег» в Химках.

Вместе с активистами насчитываем 27 таких убитых авто. Зрелище печальное: спущенные колеса, вырванные с корнем бамперы, разбитые фары и выбитые окна. Жильцы уверены - войну им объявил платный подземный паркинг. Афера гениальна и проста: занять с помощью автохлама и без того дефицитные места во дворах, чтобы жильцы-автовладельцы покупали машино-места на парковке. Ничего личного, просто бизнес.

Один из "убитых" автомобилей, припаркованный во дворе элитного ЖК.Фото: Анастасия ВАРДАНЯН

- Все началось два месяца назад, когда мы решили закрыть въезд на территорию ЖК и установили ворота с электроприводом, - рассказывает Артем Рябухин, житель одной из многоэтажек. - Их в первый же день сломали. Мы собрали деньги, починили, но все повторялось раз за разом. Механизм вырывали с корнем, пока мы не перестали закрывать ворота. В то же время во дворах начал появляться этот мертвый груз. Утром уехал на работу, а вечером на твоем месте уже стоит этот таз!

Местные домохозяйки даже организовали дежурства во дворах и уже очень скоро заметили и запечатлели на фото: каждый раз автохлам привозят во двор в сопровождении огромного и весьма приметного внедорожника «Мерседес Гелендваген».

- Мы пробили номер через базу ГИБДД, и наши догадки подтвердились. Внедорожник принадлежит одному из владельцев подземного паркинга. Сейчас автохламом занята треть всех парковочных мест во дворах. У нас их всего 80. А что будет через месяц?! - возмутилась активистка Валерия Маслова. - Выходит, нам просто войну объявили на нашей же территории.

Внедорожник принадлежит одному из владельцев подземного паркинга.Фото: Анастасия ВАРДАНЯН

Платный подземный паркинг в жилом комплексе действительно есть. Вместе с жильцами отправились туда.

- Это вы нам во дворе кладбище автохлама устроили? - не выдержали нервы одного из активистов.

- Глупости. Мы к этому отношения не имеем, - развел руками менеджер паркинга Самвел.

- А можно с вашим руководством поговорить?

- Никто вам ничего комментировать не будет. Со мной говорите.

На входе в офис листовки с коммерческим предложением. Маркетинговый подход в духе запугивания. С одной стороны, счастливые моменты подземного паркинга, с другой - все кошмары автомобилиста. Не купишь место - зеркало украдут, колесо спустят или дерево именно на твою машину рухнет.

Сами владельцы паркинга не скрывают: свободных мест у них, несмотря на то что комплекс сдан 4 года назад, еще очень много.

- Подберем для любого автомобиля, только приходите!

Но жильцы раскошеливаться не спешат. Одних смущает цена от 800 тысяч рублей за место, другим не нравятся методы (место покупается бессрочно, если надобность в нем отпала - продавать придется самому автовладельцу).

- Так бизнес не делают. Я теперь принципиально в этот паркинг ни ногой, - ругается житель дома Николай Котов.

Жители тем временем объявили бумажную войну автохламу. Жалобами, заявлениями и обращениями они буквально завалили свою управляющую компанию, ГИБДД и местную администрацию.

- Нам просто страшно жить по соседству с этими машинами. Находка для криминала. Хочешь, наркотики там храни, хочешь - бомбу заложи, - говорит молодая мама Ксения Верижникова.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Жильцы «Правого берега» попали в настоящую западню. Все эксперты сходятся - никаких законных способов борьбы с ушлыми предпринимателями, атаковавшими двор автохламом, - не существует. Даже убрать разбитые машины со своих бесплатных мест автовладельцы не могут.

- Нельзя просто приехать и увезти на штрафстоянку автомобиль, пусть даже он старый и ржавый. Имеется государственный регистрационный номерной знак, значит, есть хозяин, - рассказал Евгений Корчаго, адвокат, член совета при председателе Совета Федерации Федерального собрания РФ. - Другая ситуация, если у автомобиля нет госзнака, - значит, и его владельца невозможно идентифицировать. После обращения в полицию будет составлен акт, на основании которого такое транспортное средство доставят на спецплощадку на временное хранение. Если собственник не появится, то автомобиль утилизируют.

Никаких законных способов борьбы с "предпринимателями", забившими двор автохламом, не существует.Фото: Анастасия ВАРДАНЯН

В том-то и загвоздка - весь автохлам в химкинском дворе с номерами. Напрашивается крамольная мысль: а если знаки скрутить? Нельзя: действие уголовно наказуемое (в одиночку - до года лишения свободы, группой - до 4 лет).

Можно посоветовать искать по номерам владельцев корыт, и уже с ними договариваться, чтобы забрали свои железки. Но это дело практически нереальное. Во многих дворах такие машины стоят годами, и их не могут убрать - охраняются правом собственности. А тут целое кладбище.

Выход один - принять новый закон об автохламе. Для жильцов из Химок это предложение, наверное, прозвучит издевательски. Но вдруг их громкая история действительно запустит процесс: со старыми железками на улицах и во дворах и правда надо как-то разбираться.