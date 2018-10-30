В Подмосковье планируют запустить театральные образовательные программы для детей

СЕГОДНЯ 21:00 2018-10-30T22:30:03+03:00

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В Московской области сегодня действуют 25 профессиональных театров - областных и муниципальных. Плюс более тысячи любительских театральных коллективов, в которых в свободное время участвуют около 20 тысяч человек. При этом с 2013 года подмосковные театры переживают настоящий подъем. За последние пять лет в государственных театрах, которые работают в Московской области, более чем в 2 раза увеличилось число постановок, в 6 раз - доходы от деятельности, на 65% - посещаемость.

Эти цифры были озвучены сегодня на встрече губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва с деятелями театрального искусства - она состоялась в Химках.

Губернатор предложил организовать ежегодный конкурс муниципальных театров.

- В театре работают не только актеры, но и звукорежиссеры, те, кто занимаются костюмами, светом, звуком, - напомнил Андрей Воробьёв. - Мне кажется, театральный конкурс позволил бы поддержать все эти профессии, выделить лучшее в них. Такой конкурс мы обязательно проведем в следующем году.

Также на встрече была озвучена ещё одна идея - открыть образовательные театральные программы для детей. Это позволило бы формировать у юных зрителей интерес к театру и, как знать, возможно давать дорогу в жизнь будущим артистам.

- Некоторые театры уже проводят такие мероприятия, - напомнил губернатор. - Школьники приходят в театр, им показывают, как устроен театр, они могут на сцену подняться, даже сымпровизировать. Я думаю это хорошая практика, будем ее поддерживать.

Следующий год, напомним, станет в России Годом театра. Театральный педагог, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий отметил, что творческим профессиональным вузам было бы интересно поработать и со школьниками:

- Возможно, они будут к нам приходить, или, наоборот - мы к ним с мастер-классами. Участие могут принимать не только педагоги по актерскому мастерству, но и сценографы, технологи, художники по костюмам.

- Мы хотим получить новую театральную публику. Задача - объяснить детям, что такое театр, - добавила министр культуры Московской области Нармин Ширалиева. - Для этого мы хотим ввести театральные уроки. Мы можем набрать несколько классов, 200-300 человек, в какой-то отдельной локации, перед детьми будут выступать известные актеры и режиссеры.