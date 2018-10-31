2018-10-31T14:21:49+03:00
Общество

Собянин открыл после благоустройства парк 850-летия Москвы

В скором времени территорию парка расширят в Капотню
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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За два года парк привели в порядок и благоустроили на новом качественном уровне более 5 км левого берега Москвы-реки в районе Марьино.За два года парк привели в порядок и благоустроили на новом качественном уровне более 5 км левого берега Москвы-реки в районе Марьино.Фото: Алиса ТИТКО
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Еще несколько лет назад большая часть парка 850-летия Москвы выглядела пустынно и неуютно. Сегодня сюда приходят тысячи людей. На открытие парка после благоустройства 31 октября приехал и мэр Москвы Сергей Собянин.

- Этот парк один из лучших в Москве. Теперь он имеет спортивную направленность. Мы создавали такой парк, чтобы здесь можно было заниматься футболом, волейболом, баскетболом. Есть роллерная трасса. Можно заниматься биатлоном и греблей, - отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

В открытии парка также приняла участие депутат Московской городской Думы Инна Святенко, которая провела большую работу по согласованию проекта благоустройства парка с местными жителями и контролю качества работ.

- Мы долго обсуждали концепцию благоустройства. Учтены ли все пожелания жителей? - поинтересовался Сергей Собянин.

- Этот объект уникален. Во-первых, по скорости строительства. Вы в июле озвучили жителям, что это проект будет и мы видим, что все получилось, - ответила депутат Московской городской Думы Инна Святенко.

- Мы парк довели до Капотни, соединили эти две территории (авт.прим. - Марьино и Капотню), чтобы жители Капотни тоже могли пользоваться этим парком. У них там не все хорошо с благоустройством. Еще предстоят работы по расширению этого парка, - сказал мэр города.

За два года парк привели в порядок и благоустроили на новом качественном уровне более 5 км левого берега Москвы-реки в районе Марьино. Вдоль берега Москвы-реки обустроили живописный променад с удобными спусками к реке, у воды появились деревянные настилы из лиственницы. Возвели сцену с амфитеатром на 320 мест. Появился сухой светодинамический фонтан из 60 струй. Для отдыха на природе оборудованы четыре пикниковые зоны с беседками и мангалами.

И если все эти обновления жители смогут оценить летом, то 14 игровых площадок уже пришлись по вкусу детям этого района. Заниматься спортом сейчас могут и взрослые - обустроены 16 спортивных площадок, включая 2 футбольных поля, 2 теннисных корта, 4 площадки для воркаута. Уже начали тренировки любители скандинавской ходьбы - для них проложили дорожки общей протяженностью 14,2 км с разметкой и освещением.

14 игровых площадок уже пришлись по вкусу детям этого района. Фото: Алиса ТИТКО

14 игровых площадок уже пришлись по вкусу детям этого района.Фото: Алиса ТИТКО

Главная фишка этого парка - создание павильона "Гребной спортивный центр", который по сути стал тренировочной базой Федерации гребного спорта. В павильоне расположены эллинги (помещения для хранения лодок), тренажерные залы, раздевалки, душевые.

Также Инна Святенко рассказала мэру города, что уже началась работа по проекту "Мой район", в частности, уже собрали пожелания жителей. Одно из предложений - открытый бассейн на набережной.

По просьбам жителей, в ближайшие годы планируется благоустроить Братиславскую и ряд других прилегающих улиц, чтобы до парка было удобно дойти пешком. В парке обязательно появится велопрокат. Кроме того, левый берег Москвы-реки до Бесединских мостов так же станет уютным, как Братеевская пойма напротив.

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