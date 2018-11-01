Лучший участковый Московской области КМС по самбо, но в работе это не пригодилось

СЕГОДНЯ 01:10 2018-11-01T01:39:16+03:00

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Разговаривать о проблемах с жителями участковый уполномоченный Алексей Соболевский может часами. Именно слово, а не пистолет и дубинка, главное оружие в его работе. Со своими бедами к нему каждый день приходят и стар и млад. И всех надо выслушать и помочь.

Участковый с шестилетним стажем стал лучшим среди коллег в Московской области. На его участке в центральной части города Звенигорода более четырех тысяч человек. Каждого, конечно, не запомнишь.

- Люди ко мне приходят не просто так, от нечего делать, а со своими бедами и проблемами. Путь это даже небольшая семейная ссора, всегда помогу. Как часто говорят, это же простая бытовуха. Но не для меня, - рассказал Алексей Соболевский. - Главное в работе это доверие, а его можно заслужить только реальными делами и поступками.

Счет склеенных семей Алексей не ведет: некогда, да и незачем. Но признается, чтобы помочь людям, порой выходит за рамки профессиональных инструкций.

- За тунеядство у нас в стране давно не наказывают. Иногда думаю, что зря. Вот скажите, что делать женщине, у которой на шее двое детей и муж-раздолбай. Говорил с ним, пытался вразумить, мол ты же мужик, хватит на диване лежать. В ответ отговорки, якобы нет работы. Что было делать, нашел ему местечко, пристроил. Сейчас все у них наладилось, живут мирно, - рассказал Алексей.

Сам он примерный семьянин. Два месяца назад стал папой и сейчас после работы буквально бежит домой.

- Помогаю жене по дому, за сыном приглядываю. Конечно, хотелось бы больше времени семье уделять, но график ненормированный. Бывают и такие дни, что по 12 часов на службе, - признался участковый.

Даже на занятия самбо, которым он увлекается с 8 лет, времени не хватает. А ведь участковый - КМС по этому виду единоборств.

- Иногда выбираюсь в спортзал, чтобы навыки не терять. Поверьте, за себя постоять могу, но к счастью, в работе это ни разу не пригодилось. Любой конфликт можно и нужно мирно решать и чашка чая аргумент более весомый, чем кулак!

Проголосовать за Алексея Соболевского в финальном этапе конкурса «Народный участковый» можно на нашем сайте.

ДОСЬЕ КП

Алексей Соболевский

Возраст: 29 лет

Образование: высшее

Стаж службы: 6 лет

Семейное положение: женат, воспитывает сына

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