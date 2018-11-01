Лучший участковый Москвы: «Мой телефон для жителей доступен 24 часа в сутки!»

СЕГОДНЯ 01:06 2018-11-01T01:38:49+03:00

Юрий Осипов уже семь лет следит за порядком в центре столицы

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Лучшим участковым Москвы стал 32-летний Юрий Осипов. В полиции он служит десять лет и уже почти забыл, что когда-то простой парень из Пензенской глубинки, мечтал стать нефтяником. Но вместо Уренгоя в 2008 году переехал в столицу.

- У меня дядя милиционер, он меня и заразил службой. Помню его слова, мол надо делом заниматься, людям помогать. Я тогда всей ответсвенности не понимал, конечно. Работа очень сложная,- рассказал Юрий Осипов.

Смысл тургеневской фразы о том, что «каждая несчастная семья несчастлива по-своему» он знает не понаслышке. Ссоры детей и родителей, конфликты супругов, драки соседей, дележка имущества — это лишь часть проблем, с которыми он сталкивается каждый день.

- Главное это наладить диалог всех участников конфликта. Мой метод - это переговоры за круглым столом. Оппоненты должны слышать друг друга иметь возможность ответить. Так за разговором можно докопаться до истины, найти пути решения, - поделился профессиональными секретами участковый.

Юрий Осипов уже семь лет следит за порядком в центре столицы.

Несмотря на загруженный график, свою работу Юрий считает очень интересной.

- Я получаю удовольствие от общения с людьми. Они все разные и у каждого своя история. Мне они доверяют и это лучшая оценка моей работы, - рассказал Юрий Осипов.

Местные пенсионерки всегда готовы угостить участкового чаем с домашними пирожками, а вот хулиганы его боятся. Участок который,обслуживает Юрий Осипов находится в центре Москвы, в Тверском районе.

- У нас много туристов и с ними всегда что-то происходит. То кошелек потеряют, засмотревшись на достопримечательности, то документы в кассе музея забудут, - рассказал Юрий.

Участок который,обслуживает Юрий Осипов находится в центре Москвы, в Тверском районе.

Работать участковому приходится с раннего утра и до поздней ночи, но он не жалуется.

- Я ни разу не пожалел, что выбрал именно эту профессию! Мой телефон для жителей доступен 24 часа в сутки, и они это хорошо знают.

Юрий Осипов принимает участие в финале конкурса «Народный участковый». Проголосовать за него можно на нашем сайте.

ТТХ

Юрий Осипов

Возраст: 32 года

Образование: высшее

Стаж службы: 10 лет

Семейное положение: не женат

ФОТО: ГУ МВД РФ по Москве

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