Усачевский рынок устроил "ночные обжорства": москвичи выстроились в очередь за гламурной шаурмой с крабом
Усачевский рынок несколько дней звал москвичей на Гастрономический ночной маркет. Обещали разрушить все стереотипы. Гостей ждала вечеринка с неоновым светом, модными dj сетами и самыми крутыми шеф-поварами Москвы.
- Свои вариации блюд из баранины покажет Владислав Корпусов, шеф-повар Stories Restaurant, колдуя над угольном грилем в Baran Baran, - звали организаторы. - Андрей Четвертнов, шеф-повар ресторана Glenuill, например, будет заправлять кухней корнера Shaurman, где приготовит свою авторскую шаурму. В меню: шаурма с крабом, шаурма вегетарианская из корня сельдерея, шаурма из баранины. А Владимир Чистяков, шеф-повар Buro ЦУМ, будет творить на кухне средиземноморской лавки.
Москвичи "клюнули" и 31 октября приехали на Усачевский рынок ближе к полуночи, чтобы поесть. Оказалось, что наши люди не игнорируют призывы не есть на ночь. Людей было столько, что даже выйти из Усачевского после плотного ужина было непросто - на выход тоже была очередь.
И стоит заметить, что вкусности не обещали раздавать даром. Люди пришли тратить деньги. Цены сразу были озвучены - от 450 рублей за блюдо. А предлагали много чего. Гребешки с копченой бараниной и черной смородиной, хот-доги с бараниной барбекю, бифштексы из пряной баранины с соусом тартар из моченого яблока, а также – знаменитую устрицу "фламбаду". Готовили рыбу барамунди с тахини и луком, подкопченную оленину с грибами и брусникой, а на десерт подавали ванильное мороженое с копченой хурмой и орехами.
- Усачевский рынок сегодня собрал всех любителей поесть на ночь. Мы не смогли устоять. Девиз вечера был: "Большая ночь - большие аппетиты". Хотя с последним обычно проблем не возникает. Шефы на рынке разделывали огромного тунца и делали из него роллы. Большая очередь выстроилась за гламурной шаурмой с крабом, - сообщила на своей страничке в соцсетях tatiana12ova.
- Кто-то достает из шкафов рожки и мрачные наряды для празднования заграничного Halloween, а мы приехали на Усачевский просто поесть, - написала annetmiss.