В Москве глава префектуры СЗАО ранен ножом у подъезда собственного дома

СЕГОДНЯ 09:50 2018-11-01T09:58:38+03:00

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50-летний начальник аппарата префектуры СЗАО Алексей Микеров сейчас находится в реанимации одной из столичных клиник. Вечером 31 октября неизвестный мужчина напал на чиновника прямо у подъезда его дома на улице Привольной. Сейчас записи с камер видеонаблюдения изучают сотрудники правоохранительных органов.

На то чтобы совершить нападение преступнику понадобилось всего 30 секунд. Пока чиновник доставал из кармана ключи, мужчина в черной одежде выбежал из-за угла дома и набросился на него со спины. Удары ножом он наносил так быстро, что Алексей Микеров даже не успел обернуться. От отморозка он попытался скрыться в подъезде. Тот тем временем убежал.

Скорую, истекающему кровью мужчине, вызвали соседи. Мотивы нападения пока не установлены. Судя по видеокадрам, это не ограбления. По «горячим следам» задержать нападавшего не удалось. В столичной полиции случившееся ни как не комментируют.

По одной из версий, нападение может быть связано с профессиональной деятельность высокопоставленного сотрудника префектуры. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. «Комсомолка» следит за развитием событий.