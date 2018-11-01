2018-11-01T19:42:18+03:00
Общество

Ильинку на ноябрьские праздники перекроют на два дня

Водители не смогут ни проехать, ни припарковаться
Светлана ВОЛКОВА
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Уличное освещение на Ильинке.Уличное освещение на Ильинке.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В ближайшие выходные из-за торжественного марша на Красной площади для движения транспорта будет перекрыта Ильинка.

Нельзя будет проехать с 7.00 до 13.00:

- по улице Ильинка - в понедельник, 5 ноября, от Рыбного переулка до Красной площади, а 7 ноября - по всей длине улицы.

Кроме того, в эти же дни и часы будут закрыты парковки по всему перекрытому участку. Из-за подготовки к маршу может быть также ограничен доступ на плоскостную парковку со шлагбаумом на Болотной улице, вл. 10-18 в такие дни:

- 30 октября и 1 ноября - с 16.00 до 20.00;

- 5 ноября - с 7.00 до 13.00;

- 7 ноября - с 7.00 до 13.00.

СУХОЙ ЗАКОН

Алкоголь - под запретом

В воскресенье, 4 ноября, спиртное, в том числе пиво и алкогольные коктейли, нельзя будет купить в кафе и магазинах рядом с местами народных гуляний. То есть в парках, на площадях и пешеходных улицах. Под запрет попадут слабоалкогольные и крепкие напитки, а также соки и газировка в стеклянной таре

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