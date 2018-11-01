Команда быстрого реагирования

СЕГОДНЯ 16:30 2018-11-01T16:38:16+03:00

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Недавнее стихийное бедствие в Туапсинском районе Краснодарского края серьезно разрушило не только планы людей, которые не могли вовремя добраться до мест назначения, но и железнодорожную инфраструктуру. Потоками горной реки, вышедшей из берегов, размыло более 200 метров железной дороги, вниз по течению уплыли опоры контактной сети и светофоры, оказались повреждены и устои железнодорожного моста, станции были попросту затоплены и завалены селевыми массами. Ситуация осложнялась тем, что автомобильные дороги, по которым можно было бы перебросить людей и технику, оказались также разрушенными. К счастью, власти и МЧС оперативно взяли ситуацию под контроль, а специалисты ОАО «РЖД» сразу после наводнения приступили к восстановительным работам на путях. Уже 29 октября компания сообщила о завершении перевозки «застрявших» пассажиров: со станций Адлер, Роза Хутор и Имеретинский курорт отправились сразу 17 поездов дальнего следования. Ремонт железнодорожного полотна, конечно, еще продолжается, объем работ колоссален. Но самое главное – люди, пережившие сильнейший стресс, смогли безопасно продолжить свой путь и прибыть в место назначения.

Помощь в режиме онлайн

В сложной ситуации оказались более 19 тысяч пассажиров: РЖД пришлось отменить 36 поездов, а еще 65 – задержать. Перед РЖД стояло несколько сверхсложных задач: не допустить паники, единовременно разместить огромную массу пассажиров в залах ожидания и гостиницах, позаботиться о снабжении водой и питании задержанных из-за стихийного бедствия, по возможности организовать отправку людей другими транспортными средствами и как можно быстрей восстановить движение поездов. Ситуацию взял под личный контроль генеральный директор РЖД Олег Белозеров, в компании был создан оперативный штаб по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия. Судя по отзывам побывавших в передряге путешественников, с этими вызовами удалось справиться.

В чрезвычайной ситуации эффективно работала созданная РЖД совместно с краснодарскими властями схема альтернативных перевозок. Фактически пассажиры могли не дожидаться открытия железнодорожного движения, а добраться до места в режиме «автобус плюс электричка». Так, более 100 бесплатных автобусов курсировали от станции Горячий ключ до Туапсе. А оттуда уже на «Ласточке» можно было доехать до Сочи или Адлера. Более того, за счет РЖД можно было улететь из Адлера самолетом, и этой услугой воспользовались 280 человек.

Не менее важно было успокоить людей после появившихся в Интернете слухов о том, что вернуть билеты на поезда невозможно, или что будут взиматься серьезные штрафы, или что сдать билет можно только в кассе, отстояв очередь, а деньги вернут не известно когда. На самом деле возврат происходил оперативно, без каких-либо сборов, в том числе и через Интернет с зачислением средств на банковские карты. Всю информацию можно было получить в режиме онлайн на горячей линии РЖД и на страницах перевозчика в социальных сетях.

Сотрудники РЖД не только практически в круглосуточном режиме отвечали на вопросы, но и держали сложные случаи на контроле. Так, менее чем за час удалось разрешить ситуацию, в которой оказалась детская танцевальная группа «Млечный путь» из Тулы. Ее руководитель, обеспокоенный долгим ожиданием, в отчаянии написал на горячую линию, и вскоре билеты были переоформлены на ближайший поезд.

Лица РЖД

Непосредственный удар непогоды и недовольства пассажиров приняли на себя начальники поездов, проводники и работники вокзалов. Ситуация была сложная, но люди отмечают, с каким терпением, отзывчивостью и заботой они пытались разрешить самые насущные житейские вопросы. Пассажиры рассказывают, что на станциях железнодорожники раздавали горячее питание и сухие пайки, старались разместить семьи с детьми максимально комфортно в залах ожидания. «Спасибо большое всем сотрудникам станции «Имеритинский курорт» - они готовы были нас расселить и накормить, но это не потребовалось,- пишет Анна Нескоромная. - Нам продали билеты на другой поезд».

Инга Кабакова выразила «большую благодарность кассиру на жд-вокзале в г. Сочи Дробязко Тамаре Евгеньевне», которая «старалась найти индивидуальный подход к каждому, и это несмотря на то, что работала всю ночь». Михаил Добраницкий, ехавший на поезде 680 «Адлер-Владикавказ» рассказал, что детям «давали возможность подзарядить телефоны, чтобы они могли связаться с родителями». Он также отметил, что проводники всегда были на боевом посту и даже практически не спали.

В те дни в районе бедствия было немало путешествовавших без родителей детей. Как известно, в Туапсинском районе располагается детский лагерь «Орленок», где проходил V Всероссийский слет поисковых отрядов. Родители участников смены, а все они благополучно добрались домой, отправили не одно обращение руководству РЖД с благодарностью «за внимательное человеческое отношение к детям, высокий профессионализм в решении сложных вопросов по отправке детей домой в условиях чрезвычайной ситуации». Много теплых слов услышали в свой адрес и главный инженер Северо-Кавказского филиала АО «ФПК» Абдул Алиев, и начальник вокзала Горячий Ключ Ирина Мальцева, и многие другие железнодорожники.

КСТАТИ

Вопреки стихии

Движение поездов частично возобновилось уже 26 октября, после того как отремонтировали участок с железнодорожным мостом, служащим соединением станций Шепси и Водопадный, расположенных на Черноморском побережье. В результате появилась возможность отправить задержанные в Туапсе поезда назад в Сочи, с тем чтобы предоставить людям возможность переждать борьбу с последствием стихии в комфортных условиях – в гостиницах и залах повышенной комфортности, согласно пожеланиям пассажиров. А 27 октября было восстановлено сквозное движение поездов по маршруту Сочи – Краснодар. Правда, пока частично, поскольку ремонтные работы вокруг полотна продолжаются. В ликвидации последствий задействованы более 300 специалистов РЖД и порядка 40 единиц спецтехники.

Нет сомнений, что нужные выводы из случившегося в Туапсинском районе наводнения железнодорожники сделают. «В последние годы аномально сильные штормы, ливни и ураганные ветры случаются все чаще, - говорит эксперт НЦ «Путевая инфраструктура и взаимодействие колесо-рельс» АО «ВНИИЖТ» Олег Суслов. Он считает, что можно было бы скорректировать нормативы нагрузки природных факторов на железнодорожную инфраструктуру.

В конкретной же ситуации в Туапсе РЖД показали, что последствия стихии можно ликвидировать оперативно, четко и профессионально. Возможно, не лишним будет взять на вооружение опыт российской компании ее зарубежным коллегам. В частности, из государств средиземноморского региона, который в последнее время то и дело накрывают мощные циклоны, вызывающие наводнения.