Мэрия Москвы отказалась строить транспортный узел в Строгине

СЕГОДНЯ 18:20 2018-11-01T18:25:06+03:00

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В Строгине на северо-западе столицы передумали строить транспортно-пересадочный узел (ТПУ). Как сообщает сайт мэра Москвы mos.ru, такое решение приняли на заседании Градостроительно-земельной комиссии под руководством Сергея Собянина.

Напомним, по проекту в ТПУ «Строгино» на общей площади 19,9 тысячи квадратных метров должны были разместиться коммерческий культурно-досуговый центр и административно-бытовое здание с подземной парковкой. Огромный хаб собирались поставить около одноименной станции метро. Но против стройки выступили местные жители. По их просьбе власти решили сохранить существующую застройку. На этом месте находятся перехватывающая парковка метро на 100 машиномест, частная автостоянка и торговые павильоны.

Напомним, сейчас около станций метро строят 14 ТПУ. Это «Селигерская», «Боровское шоссе», «Рассказовка», «Лермонтовский проспект», «Лухмановская», «Некрасовка», «Технопарк», «Шелепиха», «Ходынское поле», «Озерная», «Ховрино», «Парк Победы», «Рязанская» и «Окружная». В планах столичных властей открыть по всему городу более 250 транспортных узлов - рядом с метро, МЦК, Московскими центральными диаметрами (МЦД), на некоторых вылетных магистралях, около железнодорожных и автобусных вокзалов. Все они свяжут маршруты городского транспорта в единую систему.