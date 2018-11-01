Метро Москвы сообщило о сбое при пополнении «Тройки»

СЕГОДНЯ 17:55 2018-11-01T17:54:39+03:00

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Москвичи 1 ноября столкнулись с проблемой — не смогли пополнить транспортную карту «Тройка» через мобильное приложение «Метро Москвы». В столичное метро стали сыпаться сообщения о сбое. Однако столичное метро не имеет отношения к обеспечению сервиса, сбой произошел в работе сервера провайдера услуги – банка ВТБ.

- Специалисты банка восстанавливают работу сервиса по пополнению карты «Тройка» через мобильное приложение «Метро Москвы», - прокомментировали в Московском метрополитене. - Сбой при пополнении карты «Тройка» через мобильное приложение «Метро Москвы» вызван техническими неполадками в работе сервера провайдера услуги.

Карту «Тройка» сейчас можно пополнить в кассах метро и МЦК, а также в автоматах по продаже билетов и в установленных банкоматах на станциях метро.